Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da će srezati američku pomoć Kolumbiji zato što predsednik te zemlje "ne čini ništa da zaustavi prozvodnju droge".

U objavi preko društvenih mreža Tramp je nazvao kolumbijskog predsednika Gustava Petra „ilegalnim trgovcem droge“, koji, kako je rekao ima vrlo slab rejting i „vrlo je nepopularan“.

Upozorio je Petra da bi bilo „bolje da okonča operacije s drogom ili će SAD to uraditi umesto njega – ne na lep način“.

Ova objava je novi znak napetosti između SAD i jednog od njegovih najbližih saveznika u Latinskoj Americi.

Ranije danas kolumbijski predsednik Petro optužiio je američku vladu da je prekršila suverenitet pomorskog prostora njegove zemlje i ubila jednog ribara tokom vojnog raspoređivanja u Karibima, što Amerikanci predstavljaju kao operaciju protiv trgovaca drogom.

SAD su juče saopštile da vraćaju u Kolumbiju i Ekvador dvojicu preživelih u napadu, šestom od početka septembra. Najamnje 29 ljudi ubijeno je u napadima za koje SAD tvrde da ciljaju navodne trgovce drogom.Trampova administracija je u septembru optužila Kolumbiju da ne sarađuje u ratu protiv droge, iako je tada Vašington izuzeo Kolumbiju od sankcija koje bi pokrenule prekid pomoći toj zemlji.

Foto: CARLOS ORTEGA/EFE

Kolumbija je najveći izvoznik kokaina na svetu, i gajenje listova koke dostiglo je istorijski maksimum prošle godine, prema Ujedinjenim nacijama.

Petro je rekao sinoć da je kolumbijski ribar ubijen u napadu 16. septembra i identifikovao ga je kao Alehandra Karanzu, iz priobalnog grada Santa Marije. On je rekao da Karanza nema veze sa trgovinom drogom i da njegov brod imao neki kvar kada je pogođen.

„Američki državni zvaničnici počinili su ubistvo i prekršili naš suverenitet u teritorijalnim vodama. Kolumbijski brod je plutao i imao je uključen signal za pomoć, sa jednim motorom podignutim. Tražim objašnjenja od američke vlade“, napisao je Petro.

Petro je rekao da je obavestio kancelariju glavnog tužioca i tražio da odmah deluje i pokrene pravni postupak pred međunarodnim i američkim sudovima. On je nastavio da objavljuje niz poruka do rano jutros oko tog ubistva.

Vašington je poslao znatna vojna sredstva u Karibe, uključujući sedam brodova i stelt avione, predstavljajući to kao borbu protiv trgovine narkoticima, i u toj oblasti je od početka septembra sproveo najmanje sedam napada na brodove i male podmornice u kojima je poginulo najmanje 27 osoba.

Vodi se rasprava o legalnosti tih napada na osumnjičene u stranim ili međunarodnim vodama, koji nisu provereni ni ispitani.

Bogota osuđuje ovo američko vojno prisustvo u Karibima, a koje posebno cilja Venecuelu čijeg predsednika Nikolasa Madura Tramp optužuje da predvodi veliku organizaciju za krijumčarenje droge u SAD.