Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ne može da ugrozi Sjedinjene Države isporukom oružja Ukrajini, na štetu američkih interesa.

- Ne možemo dati svo naše oružje Ukrajini. Jednostavno ne možemo to da uradimo. Ne mogu da ugrozim Sjedinjene Države - rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.

Govoreći o isporukama raketa "tomahavk" Kijevu, on je podsetio da su one potrebne samoj Americi.

On je istakao da postoji veliki potencijal za trgovinu koji bi pomogao u rešavanju sukoba u Ukrajini.

- Mislim da možemo rešiti situaciju sa Rusijom. Nije lako - objasnio je američki lider.

On je ponovio da ima dobre odnose sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je ranije da će svaka pošiljka koja sadrži naoružanje za Ukrajinu postati legitimna meta za Rusiju. U Kremlju su isticali da to što Zapad snabdeva Ukrajinu oružjem ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.

Rusija je u mnogo navrata ocenjivala moguću isporuku raketa "tomahavk" Kijevu, a stav Moskve je dobro poznat u Vašingtonu, izjavio je nedavno portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

