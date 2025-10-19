Slušaj vest

Izraelska vojska saopštila je da je započele seriju napada na jugu Pojasa Gaze kao odgovor na, kako se navodi, grubo kršenje sporazuma o prekidu vatre koje se dogodilo danas.

„Kao odgovor na grubo kršenje sporazuma o prekidu vatre ranije danas, izraelske odbrambene snage su pokrenule seriju udara na terorističke mete Hamasa na jugu Pojasa Gaze“, navodi se u saoptenju izraelske vojske.

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu naredio je vojsci ranije dans da preduzme odlučne mere protiv ekstremista u Gazi nakon incidenta sa pucnjavom u južnom delu enklave.

