Kao odgovor na grubo kršenje sporazuma o prekidu vatre ranije danas, izraelske odbrambene snage su pokrenule seriju udara na terorističke mete Hamasa na jugu Pojasa Gaze, navodi se u saoptenju izraelske vojske.
Počela serija napada
KRAJ PRIMIRJA: Izraelska vojska započela udare u Pojasu Gaze zbog grubog kršenja sporazuma (VIDEO)
Izraelska vojska saopštila je da je započele seriju napada na jugu Pojasa Gaze kao odgovor na, kako se navodi, grubo kršenje sporazuma o prekidu vatre koje se dogodilo danas.
„Kao odgovor na grubo kršenje sporazuma o prekidu vatre ranije danas, izraelske odbrambene snage su pokrenule seriju udara na terorističke mete Hamasa na jugu Pojasa Gaze“, navodi se u saoptenju izraelske vojske.
Izraelski premijer Benjamin Netanijahu naredio je vojsci ranije dans da preduzme odlučne mere protiv ekstremista u Gazi nakon incidenta sa pucnjavom u južnom delu enklave.
