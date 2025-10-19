Slušaj vest

Na ekskluzivnom snimku sa nadzorne kamere uhvaćen je neidentifikovani muškarac u žutom prsluku kako seče prozor na zaštitnoj kutiji u galeriji Apolon, muzeja Luvr, gde je danas došlo do filmske pljačke!

Danas je kao bomba odjeknula vest da je muzej Luvr u Parizu opljačkan, a kako je Kurir pisao — lopovi su odneli skupoceni nakit — krunu francuske carine Eugenije.

Kako se navodi, četvorica kriminalaca, dvojica u kamionu opremljenom teretnim liftom i dvojica na skuteru dovezla su se ispred muzeja u 9.30 časova, nakon čega su upotrebili lift da bi pristupili galeriji Apolo na prvom spratu, otvorivši prozor galerije brusilicom.

Nakon toga su istim brusilicama razbili dve vitrine, jednu za ''Napoleonove dragulje'' i drugu za ''dragulje francuskih vladara'', odakle su ukrali nekoliko komada nakita, navodi izvor BFM-a iz policije.

Pogledajte snimak krađe:

Lopovi su došli skuterom i upotrebili lift za prenos tereta da stignu do sale koja ih je interesovala, rekao je jedan policijski izvor. Četvorica kriminalaca izašla su iz galerije pomoću teretnog lifta, a pobegli sa mesta zločina na dva skutera.

Trojica ili četvorica pljačkaša

Kriminalci, kojih je bilo "trojica ili četvorica", prema rečima ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza za Frans Inter, pobegli su i traga se za njima.

- Jasno je da je ovo tim koji je izvršio izviđanje, očigledno je bio veoma iskusan i delovao je veoma, veoma brzo“, dodao je ministar, objavljujući da će "sve centralne brigade policijskog sedišta biti mobilisane".

- Nadam se da će počinioci biti pronađeni - rekao je.

Neverovatna vrednost nakita

Jedan od komada nakita koji su provalnici ciljali pronađen je polomljen, saznaje BFMTV od izvora bliskog slučaju.

Provalnici su ga očigledno izgubili tokom bekstva. Nakit koji su kriminalci ostavili sa sobom navodno je kruna carice Eugenije, ukrašena sa 1.354 dijamanta, 1.136 rubina i 56 smaragda.

Iz Luvra je ukupno ukradeno manje od 10 dragocenosti.

Francuska ministarka kulture Rašida Dati je izjavila da je plen lopova iz muzeja Luvr "gotovo neprocenjiv".

Teretni lift "zakačen" za terasu

Kako se može videti po snimcima sa lica mesta, lopovi su koristili teretni lift, koji ih je odveo pravu u galeriju koja im je, prema prvim informacijama, bila meta.

Ušli su u muzej sa strane reke Sene, gde su u toku građevinski radovi.

Tehnička i naučna policija (PTP) uzela je uzorke iz galerije Apolon, posebno sa francuskog prozora koji su kriminalci razbili.

Tehničari traže tragove, uključujući tragove DNK koje su lopovi možda ostavili.