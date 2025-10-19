Slušaj vest

Vladimir Saldo, ruski gubernator Hersonske oblasti, izjavio je za TASS da su „ruske oružane snage počele da oslobađaju Herson od ukrajinske vojske“.

Kako navodi, „industrijska zona i letnje rezidencije na ostrvima u donjem toku reke su već pod ruskom kontrolom“.

Gubernator je objasnio da se nekoliko delova grada nalazi na levoj obali reke Dnjepar i da su pod kontrolom ruskih oružanih snaga.

Naglasio je da su ta područja uglavnom industrijske zone, a pored toga „ruska vojska kontroliše veliki broj letnjih rezidencija“.

„Na ostrvima koja se nalaze u donjem toku Dnjepra, od Hersona pa sve do Crnog mora, nalazi se prilično veliki broj letnjikovaca. Takođe, svi su pod kontrolom naših oružanih snaga. Stoga je oslobađanje samog grada Hersona već počelo“, rekao je Saldo.

Kurir.rs/TASS

