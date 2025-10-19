Nema dalje pretnje po kampus

U ranim jutarnjim satima u nedelju došlo je do pucnjave u studentskom domu Kareker Ist na Univerzitetu Oklahoma, u kojoj je ranjeno najmanje troje ljudi, potvrdio je portparol univerziteta.

Prema navodima policije, nema dalje pretnje po kampus, a incident se dogodio kada su se studenti i gosti vraćali sa velike privatne zabave van univerzitetskog kompleksa. Policija je reagovala oko 3.40 časova ujutru, prenosi AP.

Načelnik univerzitetske policije Majkl Bekner izjavio je da je među povređenima najmanje jedan student Univerziteta Oklahoma. Sve žrtve su prebačene u bolnice, a stepen njihovih povreda za sada nije saopšten.

Policija je za incident saznala nakon što su ranjeni stigli na lokacije van kampusa i prijavili pucnjavu. Istraga je u toku, a forenzički timovi su obavili uviđaj u studentskom domu.

Univerzitet Oklahome nalazi se u Stiluoteru, gradu udaljenom oko 80 kilometara severoistočno od Oklahoma Sitija.