Slušaj vest

Američke snage napale su brod za šverc droge povezan sa kolumbijskom gerilskom grupom, a u napadu su ubijene tri osobe, izjavio je danas američki ministar odbrane Pit Hegset.

"Našim obaveštajnim službama je poznato da je brod umešan u nezakoniti šverc narkotika, da je putovao poznatom rutom za trgovinu narkoticima i da je prevozio značajne količine narkotika", rekao je Hegset u objavi na platformi X, prenosi Rojters.

Hegset je kazao da su američke snage napale brod za šverc droge u petak, 17. oktobra.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nazvao je ranije danas kolumbijskog predsednika Gustava Petra "vođom ilegalne trgovine drogom" i poručio da Kolumbija više neće dobijati američke subvencije.

"Predsednik Kolumbije Gustavo Petro je vođa ilegalne trgovine drogom koji snažno podstiče masovnu proizvodnju narkotika, na velikim i malim poljima širom Kolumbije", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je upozorio Petra, za koga je rekao da je veoma nepopularan lider sa drskim stavom prema Americi, da je najbolje da odmah zatvori ta polja smrti, inače će ih zatvoriti SAD umesto njega i to neće biti urađeno na lep način, kao i da od danas SAD više neće uplaćivati subvencije Kolumbiji.