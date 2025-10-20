Slušaj vest

U Boliviji je juče održan drugi krug predsedničkih izbora, nakon što nijedan kandidat nije ostvario apsolutnu pobedu u prvom krugu glasanja, održanom 17. avgusta.

Pobednik izbora će stupiti na dužnost 8. novembra. Rezultat prvog kruga bio je neočekivan udarac za vladajuću partiju Pokret za socijalizam (MAS), koja je dominirala politikom ove južnoameričke zemlje skoro 20 godina.

U drugom krugu izbora za predsedničku funkciju bore se centristički senator Rodrigo Paz i konzervativni bivši predsednik Horhe "Tuto" Kiroga.

Obojica planiraju da povuku određene elemente državnog modela upravljanja državom, ali se razlikuju po stepenu promene. Obećali su i poboljšanje odnosa sa Vašingtonom nakon gotovo dve decenije pod socijalističkim vladama koje su se više oslanjale na Rusiju, Kinu i Iran.

Tribunal planira da objavi 80 odsto preliminarnih rezultata u izbornoj noći, dok se zvanični rezultati očekuju u roku od sedam dana.

Prema anketama, očekuje se da će izbori biti izuzetno neizvesni.

Ko su kandidati

Kiroga, 65-godišnji konzervativac koji je nakratko bio predsednik od 2001. do 2002. godine, u blagom je vođstvu.

Njegov kandidat za potpredsednika je izvršni direktor iz tehnološkog sektora Huan Pablo Velasko, što jača probiznis poruku stranke. Program Kiroge uključuje proširenje slobodne trgovine, smanjenje javne potrošnje i vraćanje prava na privatnu svojinu.

Njegov protivkandidat je 58-godišnji centrista Paz, sin bivšeg predsednika. Njegov kandidat za potpredsednika, bivši kapetan policije, a sada aktivista na društvenim mrežama Edman Lara, mobilisao je mlađe birače.

Glavni predlozi njihovog tima uključuju decentralizaciju vlasti i podsticanje privatnog sektora, uz očuvanje socijalnih programa.

Paz je, suprotno očekivanjima, osvojio najviše glasova u prvom krugu izbora - 32 odsto, dok je Kiroga osvojio 27 procenata podrške građana.