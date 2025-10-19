Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev priprema nove vojne akcije na frontu i da će odlučno odgovoriti na svaki ruski napad.

On je to izjavio u svom redovnom video obraćanju naciji, prenosi Ukrinform.

„Danas sam dobio izveštaje od vojske i Službe bezbednosti Ukrajine. Situacija na frontu, posebno u Pokrovskom sektoru i susednim oblastima, kao i u Kupjansku, pograničnim oblastima Harkovske i Sumske oblasti i u Zaporoškoj oblasti, je pod kontrolom.

Zahvalan sam svakoj našoj jedinici na njihovoj otpornosti. Pripremamo određene korake na frontu i odgovaramo na svaki ruski napad“, rekao je Zelenski.

Vraćanje Rusije u „realnost“

Zelenski je napomenuo da je sa vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine, Aleksandrom Sirskim, razgovarao o jačanju dugometnih sposobnosti.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ukrajine

„Povećali smo domet i preciznost naših udara dugog dometa protiv Rusije. Praktično svaki dan ili dva, pogađaju se ruske rafinerije nafte. To doprinosi povratku Rusije u realnost“, naglasio je on.

Ukrajinski lider je takođe pohvalio dostignuća ukrajinskih vojnika, posebno ističući 13. operativnu brigadu Nacionalne garde i 92. odvojenu jurišnu brigadu, koje „uništavaju okupatore u sektoru Kupjanska“.

„127. odvojena teška mehanizovana brigada, jedinice Snaga za specijalne operacije, Služba bezbednosti Ukrajine i Vojna služba za sprovođenje zakona takođe su tamo uspešne. Hvala svima, ratnici!“, rekao je Zelenski.

Povećanje kupovine američkog oružja

Takođe je najavio nastavak saradnje sa partnerima na proširenju inicijative Lista prioritetnih ukrajinskih zahteva (PUR) i povećanju nabavke američkog oružja.

„Ovo se posebno odnosi na sisteme protivvazdušne odbrane i naše mogućnosti za udare na velike udaljenosti. Sledeće nedelje ćemo razgovarati sa partnerima u Evropi o novim doprinosima inicijativi. Takođe pripremamo veoma važne sporazume sa nekoliko zemalja o naoružanju i odbrambenim tehnologijama. Naše mogućnosti će se proširiti“, zaključio je Zelenski, dodajući da njegova kancelarija finalizuje sporazum koji je u pripremi već mesecima.

Prema ranijim izveštajima, samo u proteklom danu zabeležena su 223 borbena sukoba duž cele linije fronta, sa najžešćim napadima u pravcu Pokrovskog.