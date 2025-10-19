Slušaj vest

Dečak od 9 godina i devojčica od 10 godina optuženi su za pokušaj ubistva i silovanja u vezi sa napadom na devojčicu od 5 godina u Klivlendu, saopštile su vlasti Ohaja.

Tužioci su optužili dvoje dece za pokušaj ubistva, silovanje, krivično delo, otmicu i davljenje nakon napada prošlog meseca, prema podacima tužilaštva okruga Kajahoga. Lokalni mediji su izvestili da su optuženi na sudu za maloletnike.

Tužilaštvo okruga Kajahoga dodalo je da trenutno ne objavljuje više informacija zbog "osetljive prirode ovog slučaja".

Uznemirujući detalji zločina!

Majka devojčice od 5 godina rekla je da je njena ćerka pretučena, napadnuta i "skalpirana" 13. septembra na polju u blizini ulice Ist 148. i avenije Sent Kler. Navodno je rekla da je njena ćerka bila "neprepoznatljiva" nakon napada.

Foto: Printscreen Fejsbuk

- Ono što sam videla bilo je neverovatno. Moja ćerka nije bila moja ćerka. Kosa joj je bila očupana sa glave. Imala je modrice i krv po celom telu. Oči su joj bile pune krvi. Usne i usta su joj bili puni krvi - rekla je majka.

Nakon što je 13. septembra ostavljena kod člana porodice, majka devojčice je rekla da je njena ćerka izašla na ulazna vrata i da je napadnuta u nekom trenutku na polju, iako okolnosti napada nisu bile odmah jasne. Kada se majka vratila kući, videla je kako joj ćerku leči ekipa hitne pomoći.

- Bukvalno sam videla najgoru stvar ikada - rekla je majka za WOIO.

Policijska divizija Klivlenda istražuje ovaj zastrašujući slučaj.