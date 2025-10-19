Slušaj vest

Vest koja je danas šokirala Francusku, ali i ceo svet, odnosi se na spektakularnu pljačku u muzeju Luvr. Prema pisanju lista Le Parisien, grupa kriminalaca sa kapuljačama na glavama iskoristila je građevinske radove u muzeju i upala u zgradu, probivši se do čuvene galerije Apolo.

Ministarstvo kulture Francuske je u najnovijem saopštenju potvrdilo da je iz Luvra u nedelju ujutru ukradeno "osam predmeta neprocenjive kulturne vrednosti".

Policija u okolini opljačkanog Luvra Foto: Poitout Florian/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema dostupnim informacijama, među ukradenim predmetima nalaze se:

  • tijara iz kolekcije kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije
  • ogrlica iz safirne kolekcije kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije
  • naušnice iz istog seta
  • smaragdna ogrlica iz kolekcije Marije-Luize
  • par naušnica sa smaragdima iz iste kolekcije
  • broš poznat kao "relikvijarni broš"
  • tijara carice Evgenije
  • velika broš-mašna za korzet carice Evgenije, piše francuski Figaro.

Pronađena kruna

Kruna carice Evgenije, visine 13 cm i širine 15 cm, sastavljena od 1.354 dijamanta, 1.136 ruža i 56 smaragda, konačno je pronađena, piše Le Parisien.

Lopovi su ostavili krunu, simbol "sjaja Drugog carstva", kako podseća Luvr. Krunu je izradio zlatar Aleksandar-Gabrijel Lemonije za Svetsku izložbu 1855. godine. Kruna carice Evgenije pronađena je oštećena, zajedno sa futrolom, u blizini poznatog muzeja.

Kako je saopštila javna tužiteljka Pariza Lor Bekuo, u pljački veka učestvovala su 4 počinilaca.

Kako je otkrila sva četvorica bila su maskirana, a nakon incidenta pobegli su na skuterima.

Kako je navela, preuzeti su snimci iz muzeja i grada, te dodala da nije isključena ni "mobilizacija građana".

- Jedan od očevidaca prijavio je policiji da je jedan od počinitelja bacio žuti prsluk koji je sada deo istrage.

Kurir/leparisien/lefigaro

