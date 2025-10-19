Vojska odgovorila na "očigledno kršenje sporazuma o prekidu vatre"

U saopštenju se navodi da su Izraelske odbrambene snage pogodile „desetine terorističkih meta Hamasa“ i ponavlja se optužba da je Hamas „jasno prekršio sporazum o prekidu vatre“.

„Tokom proteklih nekoliko sati, kao odgovor na očigledno kršenje sporazuma o prekidu vatre danas (u nedelju), izraelske odbrambene snage su napale desetine terorističkih ciljeva Hamasa širom Pojasa Gaze.“

Mete pogođenih jedinica su uključivale skladišta oružja, infrastrukturu koja se koristi za terorističke aktivnosti, vatrene položaje, terorističke ćelije i druge lokacije terorističke infrastrukture.

Izraelske odbrambene snage su takođe pogodile i uništile šest kilometara podzemne terorističke infrastrukture, koristeći više od 120 metaka. Podzemne tunele je teroristička organizacija koristila za izvođenje napada na Državu Izrael.

Teroristička organizacija Hamas je očigledno jutros prekršila sporazum o prekidu vatre.

Izraelske odbrambene snage će nastaviti da odlučno reaguju i deluju kako bi eliminisale svaku pretnju po Državu Izrael.

Različite verzije sukoba

Hamas tvrdi da „nije upoznat“ ni sa kakvim sukobima u Rafi za koje ga Izrael optužuje, dodajući da „ostaje posvećen sporazumu o prekidu vatre“.

Hamas optužuje Izrael da „krši sporazum i izmišlja izgovore kako bi opravdao svoje zločine“.

Prema lokalnim izvorima, u izraelskom vazdušnom napadu na grad Al-Zavaida u centralnoj Gazi ubijeno je šest pripadnika Hamasovih brigada Al-Kasam, uključujući Jahju al-Mabhuha, komandanta elitne jedinice u bataljonu Džabalija.

Meta napada bio je mali kafić na obali mora koji se nalazio u šatoru duž gradske obale.

Značajan udarac za Hamas

Al-Zavaida se nalazi između Deir al-Balaha i Han Junisa na mediteranskoj obali Gaze. Šest boraca, poreklom iz severne Gaze, navodno je delovalo u centralnom području u vreme napada.

Smrt el-Mabhuha, visokorangiranog komandanta na terenu, predstavlja jedan od najznačajnijih gubitaka za elitne snage Hamasa od početka primirja.