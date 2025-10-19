Slušaj vest

Izraelska vojska je objavila novi izveštaj o svojim napadima u Pojasu Gaze.

U saopštenju se navodi da su Izraelske odbrambene snage pogodile „desetine terorističkih meta Hamasa“ i ponavlja se optužba da je Hamas „jasno prekršio sporazum o prekidu vatre“.

„Tokom proteklih nekoliko sati, kao odgovor na očigledno kršenje sporazuma o prekidu vatre danas (u nedelju), izraelske odbrambene snage su napale desetine terorističkih ciljeva Hamasa širom Pojasa Gaze.“

Mete pogođenih jedinica su uključivale skladišta oružja, infrastrukturu koja se koristi za terorističke aktivnosti, vatrene položaje, terorističke ćelije i druge lokacije terorističke infrastrukture.

Izraelske odbrambene snage su takođe pogodile i uništile šest kilometara podzemne terorističke infrastrukture, koristeći više od 120 metaka. Podzemne tunele je teroristička organizacija koristila za izvođenje napada na Državu Izrael.

Rat Izraela i Hamasa Foto: AP Abdel Kareem Hana

Teroristička organizacija Hamas je očigledno jutros prekršila sporazum o prekidu vatre.

Izraelske odbrambene snage će nastaviti da odlučno reaguju i deluju kako bi eliminisale svaku pretnju po Državu Izrael.

Različite verzije sukoba

Hamas tvrdi da „nije upoznat“ ni sa kakvim sukobima u Rafi za koje ga Izrael optužuje, dodajući da „ostaje posvećen sporazumu o prekidu vatre“.

Hamas optužuje Izrael da „krši sporazum i izmišlja izgovore kako bi opravdao svoje zločine“.

Prema lokalnim izvorima, u izraelskom vazdušnom napadu na grad Al-Zavaida u centralnoj Gazi ubijeno je šest pripadnika Hamasovih brigada Al-Kasam, uključujući Jahju al-Mabhuha, komandanta elitne jedinice u bataljonu Džabalija.

Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Meta napada bio je mali kafić na obali mora koji se nalazio u šatoru duž gradske obale.

Značajan udarac za Hamas

Al-Zavaida se nalazi između Deir al-Balaha i Han Junisa na mediteranskoj obali Gaze. Šest boraca, poreklom iz severne Gaze, navodno je delovalo u centralnom području u vreme napada.

Smrt el-Mabhuha, visokorangiranog komandanta na terenu, predstavlja jedan od najznačajnijih gubitaka za elitne snage Hamasa od početka primirja.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaUBIJEN JOŠ JEDAN KOMANDANT HAMASA: Učestvovao u napadu na Izrael, radio i za Agenciju UN za palestinske izbeglice
shutterstock-2375512521.jpg
PlanetaIZRAEL UBIO JOŠ JEDNOG VOĐU HAMASA: Komandovao napadima na Zapadnoj obali
shutterstock-2375512521.jpg
PlanetaKO JE UBIJENI LIDER VOJNOG KRILA HAMASA: Preživeo više atentata, izraelska vojska mu UBILA ŽENU I DECU!
hamas.jpg
PlanetaUBIJEN ZAMENIK VOĐE VOJNOG KRILA HAMASA: Bio jedan od organizatora masakra 7. oktobra
profimedia0845926002.jpg
PlanetaIZRAELSKE TRUPE OTKRILE TUNEL ISPOD KUĆE KOMANDANTA HAMASA: Držano 20 talaca u teškim uslovima bez dnevne svetlosti! (FOTO)
tunjel.jpg
PlanetaDRAMA U GAZI! IZRAELCI OPKOLILI KUĆU NAJTRAŽENIJEG HAMASOVCA: Jahja Sinvar se skriva pod zemljom! (VIDEO)
profimedia0769610746.jpg
PlanetaKO JE KOMANDANT HAMASA KOJI JE ORGANIZOVAO NAPAD NA IZRAEL: Izgubio ženu i dvoje dece, ostao bez oka, ima teške povrede...
hamas.jpg