Lopovi koji su jutros opljačkali pariski muzej Luvr ukrali su osam neprocenjivih predmeta, a deveti koji su pokušali da ukradu pronađen je na licu mesta, rekla je pariska tužiteljka Lor Beku.

Beku je u izjavi za televiziju BFM rekla da lopovi nisu ciljali niti ukrali svetski poznati dijamant Regent, koji se nalazi u istoj galeriji u koju su upali, koji se procenjuje da vredi više od 60 miliona dolara.

Ona je kazala da su, prema prvim izveštajima, u krađi u Luvru učestvovala četiri muškarca koji su imali "pokrivena" lica i pobegli su "na snažnim skuterima".

Tužiteljka je dodala da istražitelji imaju "snimke video nadzora iz muzeja i grada", i da mogu računati da će i građani sarađivati i pomagati u istrazi.

"Jedan naš sugrađanin je, na primer, prijavio pravosudnoj policiji činjenicu da se jedan od kriminalaca rešio žutog prsluka koji je nosio", kazala je ona.

Lor Beku je navela da je utvrđeno da iz Luvra nedostaju ogrlica i minđuša iz kolekcije Mari-Luiz, ogrlica, par minđuša i tijara iz kolekcija kraljica Marije-Amelije i Hortenzije i četiri komada nakita iz kolekcije carice Eugenije.

Pljačka dragulja dogodila se jutros u vreme otvaranja muzeja Luvr, zbog čega je doneta odluka da se on zatvori za posetioce iz vanrednih razloga.

Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi posetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posetiocima izdato upozorenje da ne ulaze u muzej.