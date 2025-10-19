Slušaj vest

Ceo svet bruji o nesvakidašnjoj i filmskoj pljački koja je danas oko 9 časova izvršena u svetski poznatom muzeju Luvr, u Parizu. Kako se saznaje, četiri lopova su za samo sedam minuta uspeli da ukradu osam skupocenih predmeta, a među njima je i dragulj — mašna carice Evgenije vredan 6,72 miliona evra!

Kako je Kurir pisao, grupa kriminalaca sa kapuljačama na glavama iskoristila je građevinske radove u muzeju i upala u zgradu, probivši se do čuvene galerije Apolo, a Ministarstvo kulture je saopštilo da je ukradeno "osam predmeta neprocenjive kulturne vrednosti".

I dok svet čeka da čuje barem deo vrednosti ukradenih stvari, prva na spisku po vrednosti je za sada mašna carice Evgenije procenjene vrednosti neverovatnih 6,72 miliona evra.

Otkud tolika vrednost mašne?

Mašna, odnosno dijamantski broš je ukrašen sa dve velike dijamantske resice i pet manjih od istog materijala — a napravljena je od 2.438 dijamanata i 196 dijamantskih ruža.

Ova mašna je prvobitno činila središte pojasa koji je prvobitno bio sastavljen od više od 4.000 kamenja koje pripadaju Dijamantima Krune, kako bi bio izložen, između ostalog, na Svetskoj izložbi 1855. godine, a zatim da ga je nosila carica Evgenija.

Nije pronađen nijedan crtež ili fotografski dokument ovog pojasa, čak i ako svedočanstva potvrđuju da ga je Evgenija nosila najmanje dva puta.

Carica Evgenija je nosila broš sa mašnom u obliku dijamanta, koji je bio deo pojasa za bal u Versajskoj palati povodom posete kraljice Viktorije 1855. godine, a zatim i za prijem priređen u hotelu de Vil povodom krštenja princa Imperijala 1856. godine, pre nego što je redizajniran. Danas je ostao samo broš sa mašnom i resama, prenosi blog "royal watcher".

Promenila nekoliko vlasnika

Kada su francuski krunski dragulji bili prodati na aukciji 1887. godine, broš sa dijamantskom mašnom carice Evgenije prodata je juveliru Emilu Šlesingeru u ime Karoline Astor u Njujorku.

Oko 1902. godine, broš sa dijamantskom mašnom carice Evgenije kupio je vojvoda od Vestminstera za udaju svoje ćerke Ledi Letis Grosvenor za Vilijama Ligona, 7. grofa Bošana.

Nakon što je izložena u Minhenu, Stokholmu i Rimu i pojavila se na aukcijama u Sotbiju 2001. i Kristiju 2008. godine, broš sa dijamantskom mašnom carice Evgenije je privatno stekao Muzej Luvr zahvaljujući zaveštanju datom Društvu prijatelja Luvra.

Broš je bio do danas izložen među francuskim krunskim draguljima u Galeriji Apolon.

Filmska pljačka!

Kako se navodi, četvorica kriminalaca, dvojica u kamionu opremljenom teretnim liftom i dvojica na skuteru dovezla su se ispred muzeja u 9.30 časova, nakon čega su upotrebili lift da bi pristupili galeriji Apolo na prvom spratu, otvorivši prozor galerije brusilicom.

Nakon toga su istim brusilicama razbili dve vitrine, jednu za ''Napoleonove dragulje'' i drugu za ''dragulje francuskih vladara'', odakle su ukrali nekoliko komada nakita, navodi izvor BFM-a iz policije.

Pogledajte snimak krađe:

Lopovi su došli skuterom i upotrebili lift za prenos tereta da stignu do sale koja ih je interesovala, rekao je jedan policijski izvor. Četvorica kriminalaca izašla su iz galerije pomoću teretnog lifta, a pobegli sa mesta zločina na dva skutera.

Trojica ili četvorica pljačkaša

Kriminalci, kojih je bilo "trojica ili četvorica", prema rečima ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza za Frans Inter, pobegli su i traga se za njima.

- Jasno je da je ovo tim koji je izvršio izviđanje, očigledno je bio veoma iskusan i delovao je veoma, veoma brzo“, dodao je ministar, objavljujući da će "sve centralne brigade policijskog sedišta biti mobilisane".

- Nadam se da će počinioci biti pronađeni - rekao je.

Teretni lift "zakačen" za terasu

Kako se može videti po snimcima sa lica mesta, lopovi su koristili teretni lift, koji ih je odveo pravu u galeriju koja im je, prema prvim informacijama, bila meta.

Ušli su u muzej sa strane reke Sene, gde su u toku građevinski radovi.

