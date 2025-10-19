FBI preuzeo istragu i poslao timove za prikupljanje dokaza i analizu podataka

FBI preuzeo istragu i poslao timove za prikupljanje dokaza i analizu podataka

Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država otkrila je sumnjivu lovačku osmatračnicu koja ima direktan pogled na mesto gde predsednik SAD Donald Tramp izlazi iz predsedničkog aviona Air Force One na međunarodnom aerodromu Palm Bič, rekli su zvaničnici za Fox News Digital.

Agenti su osmatračnicu pronašli u četvrtak, a FBI je sada preuzeo istragu. Direktor FBI-ja Kaš Patel rekao je da se osmatračnica za sada ne dovodi u vezu ni sa jednom osobom.

"Pre povratka Trampa u Vest Palm Bič, Tajna služba je otkrila ono što liči na povišenu lovačku osmatračnicu u vidokrugu zone sletanja Air Force One-a", rekao je Patel za Fox News Digital.

"Na mestu događaja nije pronađena nijedna osoba. FBI je preuzeo istragu, poslao timove da prikupe sve dokaze i koristi naše mogućnosti za analizu podataka mobilnih telefona.“

Šef komunikacija Tajne službe, Entoni Guglielmi, takođe je potvrdio da ta organizacija „blisko sarađuje“ sa FBI-jem i lokalnom policijom u okrugu Palm Bič.

Osmatračnica otkrivena tokom bezbednosnih priprema

Guglielmi je rekao da su agenti otkrili lovačku osmatračnicu tokom svojih "prethodnih bezbednosnih priprema" uoči Trampovog dolaska u Palm Bič.

Foto: AP Carolyn Kaster, AP Gene J Puskar

„Nije bilo nikakvog uticaja na kretanje predsednika, niti je na lokaciji bilo ili učestvovalo bilo koje lice,“ rekao je Guglielmi za Fox News.

„Iako ne možemo da iznosimo detalje o konkretnim predmetima ili njihovoj nameni, ovaj incident naglašava važnost naših višeslojnih bezbednosnih mera,“ dodao je on.

Foto: AP Julia Nikhinson

Napravljena pre nekoliko meseci?

Izvor iz policijskih struktura rekao je za Fox News Digital da izgleda da je osmatračnica postavljena „pre nekoliko meseci“.

Istraga dolazi nekoliko nedelja nakon što je Rajan Raut proglašen krivim za pokušaj atentata na Donalda Trampa na golf terenu u Palm Biču, gde je iz grmlja uz ogradu postavio snajpersko gnezdo.