Sastanak Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog u Beloj kući protekao je u napetoj atmosferi, dok su pitanja Donbasa, zamrzavanja linija fronta i američkih raketa izazvala oštre debate.

Fajnenšal Tajms otkriva detalje i nove pritiske Moskve kroz Trampa.

Sastanak Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog u Beloj kući više puta je prelazio u povišene tonove. Navodi se da je Tramp odbacio mape fronta koje je donela ukrajinska delegacija, insistirao da Kijev prepusti ceo Donbas i ponavljao teze koje je Vladimir Putin izneo u njihovom telefonskom razgovoru dan ranije.

Tramp je poručio Zelenskom da mora da "napravi dogovor" ili će ga Putin "uništiti", ali i da je, posle natezanja, ostao pri ideji "zamrzavanja" trenutnih linija, bez američkih Tomahavk raketa koje je Kijev tražio

Fajnenšal Tajmsdalje prenosi da je Moskva preko Trampa plasirala "novu ponudu": Ukrajina bi prepustila preostali deo Donbasa pod svojom kontrolom u zamenu za ograničene delove Hersona i Zaporožja.

Za Kijev je to neprihvatljivo, jer bi se de facto predao prostor na kojem se godinama odoleva i koji je politički i simbolički ključan.

Evropski sagovornici FT-a ocenjuju da je sastanak bio oštar, sa malo konkretnih pomaka, i da je osvetlio promenljivost Trampovog kursa: od poriva da "završi rat", do spremnosti da podrži maksimalističke zahteve Moskve.

"Biće uništen"

Prema rečima jednog evropskog zvaničnika, Tramp je rekao Zelenskom da mu je Putin kazao kako je sukob „specijalna operacija, a ne rat“, dodajući da ukrajinski lider mora da postigne dogovor ili će biti uništen.

Zvaničnik navodi da je Tramp upozorio Zelenskog da gubi rat, rekavši: „Ako [Putin] to bude hteo, uništiće te.“

U jednom trenutku, Tramp je bacio ukrajinske mape bojišta na stranu, rekavši da mu je „dosta“ gledanja istih mapa linije fronta iznova i iznova.