Italijanska obalska straža saopštila je juče da je spasila 91 osobu sa broda koji je prevozio migrante, a koji je plutao kod ostrva Lampeduza.

"Tokom inspekcije područja ispod mosta, pronađeni su drugi migranti u teškom stanju i dva tela, oba muškarci", navodi se u saopštenju.

Preživeli - 85 muškaraca, jedna žena i petoro njih za koje se pretpostavlja da su maloletnici, iskrcani su, a neki su helikopterom prevezeni u bolnicu.

Italijanska novinska agencija Ansa izvestila je da su dva migranta preminula nakon udisanja benzina ispod mosta, dok je 14 migranata u teškom stanju. Migranti su bili iz Pakistana, Eritreje i Somalije.

Kurir.rs/Beta

