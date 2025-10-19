Slušaj vest

Broj žrtava u današnjim napadima na Pojas Gaze porastao je na 44, rekli su za BBC bolnički izvori u Gazi, .

Više od polovine smrtnih slučajeva zabeleženo je u bolnici al-Avda na severu Gaze.

Bolnica Al-Avda, koja se nalazi u severnom delu Pojasa Gaze, prijavila je najveći broj žrtava u današnjim napadima. Preostali smrtni slučajevi su raspoređeni po drugim zdravstvenim ustanovama širom tog područja.

IDF: Počeli smo obnovljenu primenu primirja posle napada u Gazi

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da su „počele obnovljeno sprovođenje“ primirja, nekoliko sati nakon što su izvele napade na Gazu.

U saopštenju se navodi: „IDF će nastaviti da sprovodi sporazum o prekidu vatre i snažno će reagovati na svako kršenje sporazuma.“

U najnovijem saopštenju, IDF ponovo optužuje Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Netanjahu odao počast poginulim vojnicima

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odao je počast dvojici vojnika Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) koji su danas poginuli u Rafi.

Major Janiv Kola i narednik Itaj Javec „izgubili su živote u tragičnom incidentu u Rafi“ i „hrabro su se borili“ protiv Hamasa kako bi „očuvali bezbednost Izraela“, rekao je Netanjahu.

„Njihova hrabrost i herojstvo ostaće zauvek urezani u naša srca“, dodao je.

Njegova izjava usledila je nakon što je Izraelska vojska danas objavila da su dva vojnika poginula u borbama na jugu Pojasa Gaze. Izrael je pokrenuo talas novih udara u Gazi u kojima je poginulo najmanje 44 ljudi, uključujući komandanta Hamasa. Izraelska vojska je nakon udara objavila da ponovo uvodi prekid vatre.

