POKOLJ U GAZI: U napadima izraelske vojske najmanje 44 mrtvih
Broj žrtava u današnjim napadima na Pojas Gaze porastao je na 44, rekli su za BBC bolnički izvori u Gazi, .
Više od polovine smrtnih slučajeva zabeleženo je u bolnici al-Avda na severu Gaze.
Bolnica Al-Avda, koja se nalazi u severnom delu Pojasa Gaze, prijavila je najveći broj žrtava u današnjim napadima. Preostali smrtni slučajevi su raspoređeni po drugim zdravstvenim ustanovama širom tog područja.
IDF: Počeli smo obnovljenu primenu primirja posle napada u Gazi
Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da su „počele obnovljeno sprovođenje“ primirja, nekoliko sati nakon što su izvele napade na Gazu.
U saopštenju se navodi: „IDF će nastaviti da sprovodi sporazum o prekidu vatre i snažno će reagovati na svako kršenje sporazuma.“
U najnovijem saopštenju, IDF ponovo optužuje Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre.
Netanjahu odao počast poginulim vojnicima
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odao je počast dvojici vojnika Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) koji su danas poginuli u Rafi.
Major Janiv Kola i narednik Itaj Javec „izgubili su živote u tragičnom incidentu u Rafi“ i „hrabro su se borili“ protiv Hamasa kako bi „očuvali bezbednost Izraela“, rekao je Netanjahu.
„Njihova hrabrost i herojstvo ostaće zauvek urezani u naša srca“, dodao je.
Njegova izjava usledila je nakon što je Izraelska vojska danas objavila da su dva vojnika poginula u borbama na jugu Pojasa Gaze. Izrael je pokrenuo talas novih udara u Gazi u kojima je poginulo najmanje 44 ljudi, uključujući komandanta Hamasa. Izraelska vojska je nakon udara objavila da ponovo uvodi prekid vatre.
Kurir.rs/BBC/Agencije