Slušaj vest

Desničarska vlada italijanske premijerke Đorđe Meloni postala je treća najduže vlada u posleratnoj istoriji Italije.

Mandat Đorđe Meloni traje 1.093 dana, što je isto kao i mandat bivšeg socijalističkog premijera Betina Kraksija sredinom 1980-ih, objavila je u nedelju novinska agencija ANSA.

Samo je konzervativac Silvio Berluskoni vodio vlade duže vreme, jednom od 2001. do 2005. i drugi put od 2008. do 2011. godine.

Foto: EPA/PAOLO GIANDOTTI/QUIRINAL PALACE

Prekidanje tradicije kratkotrajnih vlada

Italija ima istoriju kratkotrajnih vlada, a od kraja Drugog svetskog rata, prosečna vlada je imala životni vek od samo godinu i jedan mesec.

Međutim, Meloni je preokrenula taj trend otkako je stupila na dužnost u oktobru 2022. godine kao šef koalicije svoje krajnje desničarske stranke Braća Italije i centralno desničarske stranke Forca Italija i populističke Lige.

U anketama, Meloni je daleko ispred najveće opozicione stranke, levičarske Demokratske stranke.

Sledeći parlamentarni izbori zakazani su za 2027. godinu. Ako Meloni ostane na vlasti, mogla bi da nadmaši Berluskonijev rekord od 1.412 dana na funkciji u septembru 2026. godine.