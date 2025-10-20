Slušaj vest

Ruske snage su tokom noći gađale rudnik uglja kojim upravlja najveća privatna energetska kompanija u Ukrajini- DTEK u Dnjepropetrovskoj oblasti, a skoro 200 rudara ostalo je zarobljeno pod zemljom, navela je kompanija u nedelju.

Ruski napad na ukrajinski rudnik uglja DTEK u Dnjepropetrovskoj oblasti. Zarobljeno 200 rudara.

Napad se dogodio tačno tri godine nakon što je Moskva pokrenula kampanju za uništavanje ukrajinske elektroenergetske mreže – strategiju koju ponovo koristi svake zime kako bi Ukrajina uronila u mrak i hladnoću.

- Uoči grejne sezone, neprijatelj je ponovo udario na energetski sektor Ukrajine. Tokom napada, 192 zaposlena su bila pod zemljom. Evakuacija naših kolega ka površini je u toku - saopštila je kompanija DTEK na platformi "Iks".

Serija ruskih udara na rudnike i energetska postrojenja Kompanija je potvrdila da je ovaj napad četvrti po redu na njene pogone za eksploataciju uglja u poslednja dva meseca.

U prethodnom napadu, 26. avgusta, u ruskom udaru na drugi DTEK-ov rudnik, poginuo je jedan radnik, a trojica ih je ranjeno.

Istog dana, granatiranje u blizini grada Dobropiljaprekinulo je napajanje strujom u nekoliko lokalnih rudnika, što je privremeno zarobilo stotine rudara pod zemljom, pre nego što su svi spaseni.

Ugalj - ključni resurs ukrajinske energetike

Ugalj ima presudnu ulogu u snabdevanju termoelektrana u Ukrajini, koje obezbeđuju toplotu i električnu energiju milionima domaćinstava.