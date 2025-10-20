Slušaj vest

U više od 50 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, hiljade građana okupilo se na protestima pod sloganom "Bez kraljeva".

Skupovi su protekli mirno, bez incidenata, a ključne poruke demonstranata – "Demokratija nije monarhija", "Ustav nije opcija" i "Ništa nije patriotski kao protest" dominirale su ulicama Njujorka, Vašingtona, Čikaga, Los Anđelesa i drugih gradova. Reakcije političkih elita bile su podeljene. Republikanska partija ih je brzo označila kao "skupove mržnje prema Americi", tvrdeći da iza svega stoje krajnje levičarski pokreti.

O ovoj temi govorio je Nenad Bumbić, analitičar:

Nenad Bumbić Foto: Kurir Televizija

- Kad pogledamo ona prethodna okupljanja na trgovima, u Čikagu se tada okupilo oko 75.000 ljudi. Kada poredimo veličinu Čikaga i Beograda, moglo bi se reći da to i nije toliko impozantan broj ljudi, s obzirom na to koliko ljudi u Beogradu zna da se pojavi na raznim političkim događajima. Sada je taj broj dostigao oko 250.000. Doduše, kada pogledate te snimke, može biti da je taj broj malo uvećan, pa imamo isto kao i kod nas - igru s brojkama: jedna strana preuveličava, druga smanjuje. Ali imamo značajan rast broja osoba koje se pojavljuju na tim skupovima. Mediji koji podržavaju skupove protiv Trampa kažu da je bilo blizu sedam miliona ljudi. S druge strane, desničarski mediji, Republikanska stranka i Tramp pokušavaju da te ljude prikažu kao osobe koje mrze Ameriku - kaže Bumbić i dodaje:

- Zanimljivo će biti kako će se dalje razvijati dinamika tog pokreta. Problem u Sjedinjenim Državama, za razliku od evropskih zemalja, jeste što nema toliko političkih opcija kao u Evropi ili kod nas. Ako hoćete da glasate, opcije su i dalje republikanci i demokrate. Demokrate, uprkos značajnom rastu popularnosti pokreta i opšte bune protiv Trampa, za sada nisu u stanju da prikupe te glasove. Jednostavno, nema treće opcije, pa će Amerikanci najverovatnije i na ovim predsedničkim izborima biti primorani da glasaju za onoga koga ne vole, da bi sprečili da na vlast dođe onaj koga još manje vole.

1/10 Vidi galeriju (VIDEO) PRVOMAJSKI PROTESTI U AMERICI: Ovo je klasni rat! Pojedite bogate! Nahranite siromašne! Foto: EPA

Zanimljive poruke koje su se mogle „Demokratija nije monarhija“, „Ustav nije opcija“ i „Ništa nije patriotski kao protest“. Bumbić objašnjava na koji način one odražavaju aktuelnu političku atmosferu i ono što se dešava u SAD:

- Generalno, problem sada, naročito iz ugla demonstranata, jeste u činjenici da se, kada pogledate agente koji hapse ilegalne imigrante, dešava da nekada uhapse i građane koji su legalno u Sjedinjenim Državama. Imaju maske, ne vdite njihova lica. Razlikuju se od svih policija i njihovih agenata, ovi ne nose kamere. Krše zakon a time i ne podržava demokratiju.

TRAMP NIKAD BESNIJI: Hiljade građana na protestima u Americi! Analitičari tvrde da je predsednik prekršio zakon i načela demokratije Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs