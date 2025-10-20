Slušaj vest

Dvoje radnika obezbeđenja aerodroma u Hong Kongu poginulo je u ponedeljak rano ujutru kada je teretni avion iz Dubaijaskliznuo sa piste prilikom sletanja, udario u njihovo patrolno vozilo i gurnuo ga u more, saopštili su predstavnici aerodroma.

U pitanju je avion "boing" 747, koji je učestvovao u najtežem incidentu na aerodromu u Hong Kongu u poslednjih 25 godina. Avion je delimično završio u vodi, ali su sva četiri člana posade uspela da se spasu.

Nesreća pri sletanju - vozilo gurnuto u more Radnici obezbeđenja izvučeni su iz vode bez znakova života - jedan je proglašen mrtvim na mestu nesreće, a drugi je preminuo kasnije u bolnici, izjavio je Stiven Jiu, izvršni direktor za operacije u Aerodromskoj upravi Hong Konga.

Nesreća se dogodila oko 3:50 sati ujutru po lokalnom vremenu u ponedeljak. Avion je u vlasništvu turske aviokompanije ACT Airlines, koja je let izvodila u ime kompanije Emirates iz Dubaija.

Istraga je u toku Vlasti su saopštile da se istražuje tačan uzrok nesreće, uključujući vremenske uslove, stanje piste, avion i posadu.

Prema snimku komunikacije sa kontrolom letenja koji je objavljen na sajtu LiveATC.net, pilot teretnog aviona je potvrdio da planira sletanje na pistu 07L, gde se nesreća dogodila, i nije prijavio nikakve tehničke probleme.

Nekoliko minuta kasnije, kontrolorka letenja je saopštila: "Dogodio se incident na aerodromu upravo sada."

Teretni avion upao u more kod Hong Konga. Dvoje ljudi poginulo. Foto: Chan Long Hei/AP, MAY JAMES/EPA

Vozilo obezbeđenja nije prelazilo pistu

Man Ka-čai, glavni istražitelj za nesreće u hongkonškoj Upravi za istragu avionskih udesa, potvrdio je da je kontrola letenja uputila avion da sleti na severnu pistu, ali je dodao: "Nismo primili nikakav poziv u pomoć od pilota."

Jiu je rekao da se vozilo obezbeđenja kretalo u svojoj uobičajenoj zoni patroliranja, izvan ograde piste, i da nikako nije prešlo na pistu.

Prema njegovim rečima, avion je iznenada skrenuo ulevo nakon sletanja i udario u vozilo, što "nije bio normalan tok kretanja".

Letovi nisu prekinuti

Letovi na aerodromu u Hong Kongu nisu bili pogođeni incidentom, naveo je Jiu. Severna pista, na kojoj se nesreća dogodila, biće ponovo otvorena posle bezbednosne provere, dok južna i centralna pista rade normalno.

Fotografije i detalji nesreće

Fotografije posle nesreće pokazuju teretni avion sa oznakom AirACT, delimično potopljen u vodi pored morskog zida aerodroma, sa razvijenim toboganom za evakuaciju i odvojenim delovima nosa i repa.

Prema izjavi hongkonškog Odeljenja za civilno vazduhoplovstvo, avion je "skrenuo sa severne piste nakon sletanja i završio u moru."

Emirates je potvrdio da je let EK9788 pretrpeo oštećenja prilikom sletanja, da je reč o "boingu" 747 teretnom avionu iznajmljenom od ACT Airlines, i da je posada bezbedna.

Stari avion, iskusni radnici

Podaci sa sajta FlightRadar24 pokazuju da je avion bio star 32 godine i da je prvobitno bio putnički avion, kasnije prepravljen u teretni.

Jiu je dodao da će aerodromska uprava pružiti svu potrebnu pomoć porodicama poginulih, navodeći da su radnici imali 7 i 12 godina iskustva na aerodromu.

Najteža avionska nesreća u Hong Kongu od 1999. godine