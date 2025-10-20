Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je tokom napetog sastanka uBeloj kući u petak pozvao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da prihvati ruske uslove za okončanje rata, upozorivši da mu je ruski lider Vladimir Putin rekao kako će "uništiti Ukrajinu" ako Zelenski to ne prihvati, piše Fajnenšel tajms.

Napeti sastanak prerastao u raspravu

Prema izvorima upoznatim sa tokom sastanka, razgovor između dvojice lidera više puta se pretvorao u svađu, dok je Tramp neprestano psovao i skoro vikao.

Američki predsednik je, navodno, bacio karte sa mapama fronta u Ukrajini, insistirao da Zelenski preda ceo Donbas Putinu, i više puta ponavljao Putinove tvrdnje iz njihovog razgovora dan ranije.

Tramp se priklonio Putinovim zahtevima Iako je kasnije Tramp izjavio da podržava "zamrzavanje trenutne linije fronta", susret je pokazao njegovu spremnost da prihvati maksimalističke ruske zahteve i odstupi od ranijih izjava.

Sastanak se dogodio u trenutku kada Tramp pokušava da posreduje u okončanju rata u Ukrajini, nakon što je prethodno postignuto primirje između Izraela i Hamasa.

Ukrajina tražila oružje, Tramp odbio

Zelenski i njegov tim došli su u Vašington u nadi da će dobiti krstareće rakete "tomahavk", ali je Tramp to odbio.

Ovaj sastanak je po tonu i napetosti podsećao na onaj iz februara, kada su Tramp i potpredsednik Džej Di Venskritikovali Zelenskog zbog, kako su rekli, "nedostatka zahvalnosti" prema SAD.

Tramp preuzeo Putinovu retoriku

Evropski zvaničnici koji su bili upoznati sa razgovorom rekli su da je "Tramp bukvalno ponavljao Putinove reči", iako su one protivrečile njegovim ranijim izjavama o slabostima Rusije.

- Putin mi je rekao da to nije čak ni rat, već "specijalna operacija". Moraš da postigneš dogovor ili će te uništiti - rekao je Tramp, prema rečima jednog evropskog zvaničnika.

Zvaničnik je dodao da je Tramp upozorio Zelenskog da ako "Putin to bude hteo, uništiće te."

"Umoran sam od tvojih mapa"

Tokom razgovora, Tramp je, prema svedočenjima, odbacio ukrajinske mape sa fronta.

- Dosadile su mi ove mape sa fronta, stalno ih gledam. Ova crvena linija, ne znam ni gde je to. Nikada tamo nisam bio - rekao je Tramp.

On je, prema istom izvoru, rekao i da ruska ekonomija "odlično stoji", iako je nedavno u javnosti tvrdio da će "ruska ekonomija propasti ako Putin ne pristane na pregovore".

Putin ponudio novi dogovor

Prema izvorima, Putin je Trampu u četvrtak izneo novu ponudu - Ukrajina bi trebalo da preda delove Donbasakoje još uvek kontroliše, u zamenu za manje delove regiona Herson i Zaporožje.

To predstavlja blago odstupanje od prethodne ponude sa sastanka na Aljasciu avgustu, kada je Putin tražio da Ukrajina preda čitav Donbas u zamenu za zamrzavanje borbi na ostalim delovima fronta.

Taj sastanak se takođe završio napeto, nakon što je Putin odbio Trampov zahtev za trenutnim primirjem i ispričao priču o srednjovekovnoj istoriji Ukrajine.

Ukrajina odbacuje mogućnost predaje Donbasa Ukrajinski zvaničnici ističu da bi predaja ostatka Donbasa koji je pod njihovom kontrolom bila potpuno neprihvatljiva, jer bi to značilo predaju teritorije koju Rusija nikada nije u potpunosti osvojila od 2014. godine.

- Dati Donbas Rusiji bez borbe je neprihvatljivo za ukrajinsko društvo, i Putin to zna. Njegov cilj nije samo teritorija, već da nas razbije iznutra - rekao je Oleksandr Merežko, predsednik Odbora za spoljne poslove ukrajinskog parlamenta.

Reakcije iz Evrope: razočarenje i zabrinutost

Trampovo ponavljanje Putinove retorike tokom sastanka srušilo je nade evropskih saveznika da bi mogao da pojača podršku Kijevu.

Saveznici su se nadali da će Tramp, nakon što je ranije izrazio frustraciju Putinovim odbijanjem pregovora, zauzeti čvršći stav prema Moskvi.

Tri evropska zvaničnika potvrdila su da je Tramp veći deo sastanka proveo "držeći lekciju" Zelenskom, ponavljajući Putinove argumente i pozivajući ga da prihvati rusku ponudu.

- Zelenski je bio veoma negativan posle sastanka - rekao je jedan evropski diplomata, dodajući da su evropski lideri sada "pesimistični, ali pragmatični" u planiranju narednih koraka.

Zelenski: Svet mora da preduzme odlučne korake