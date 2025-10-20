DO 2030. BIĆE ČETVRTA NAJJAČA VOJNA SILA NA SVETU? Ova zemlja najavila ogromna ulaganja u odbrambenu industriju
Cilj je da se izgradi odbrambena industrija koja će biti četvrta najjača na svetu.
Li je dao ove izjave na najvećem sajmu oružja u Južnoj Koreji do sada. Prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, Južna Koreja je trenutno 10. najveći prodavac oružja na svetu.
- Postati jedna od četiri vodeće odbrambene industrije nije nemoguć san - rekao je Li.
- Uspostavićemo tehnološki suverenitet fokusirajući investicije na razvoj odbrambenih tehnologija, delova i materijala - dodao je.
Južna Koreja se obavezala da će sa svojim prekomorskim partnerima deliti ne samo sisteme naoružanja već i "tehnologiju i iskustvo u izgradnji temelja industrije", rekao je Li.
Izvoz oružja postao je jedan od najbrže rastućih izvoznih proizvoda Južne Koreje, posebno od početka rata u Ukrajini.
(Kurir.rs/Jutarnji list)