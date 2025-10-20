Slušaj vest

Cilj je da se izgradi odbrambena industrija koja će biti četvrta najjača na svetu.

Li je dao ove izjave na najvećem sajmu oružja u Južnoj Koreji do sada. Prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, Južna Koreja je trenutno 10. najveći prodavac oružja na svetu.

- Postati jedna od četiri vodeće odbrambene industrije nije nemoguć san - rekao je Li.

- Uspostavićemo tehnološki suverenitet fokusirajući investicije na razvoj odbrambenih tehnologija, delova i materijala - dodao je.

Južna Koreja se obavezala da će sa svojim prekomorskim partnerima deliti ne samo sisteme naoružanja već i "tehnologiju i iskustvo u izgradnji temelja industrije", rekao je Li.

Izvoz oružja postao je jedan od najbrže rastućih izvoznih proizvoda Južne Koreje, posebno od početka rata u Ukrajini.