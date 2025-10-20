GELERI GRANATE POGODILI VENSOVU KOLONU! Projektil pao na autoput tokom vojnih vežbi, pogođena vozila! Guverner Kalifornije BESAN na Trampa! (VIDEO)
Jedna artiljerijska granata eksplodirala je tokom vojne smotre marinaca u južnoj Kaliforniji. Ona je pala na autoput i tom prilikom oštetila vozilo Kalifornijske patrolne službe (CHP) i motocikl u pratnji potpredsednika SAD Džej Di Vensa, saopštila je policija.
Vojna smotra je održana u čast 250. godišnjice korpusa marinaca, a granata od 155 mm je raspršila gelere na vozila parkirana na rampi Interstate 5 - glavnog autoputa kroz južnu Kaliforniju, piše Gardijan.
Guverner Kalifornije Gevin Njusom je naredio zatvaranje dela autoputa nakon što je saznao da vojni zvaničnici nisu planirali zatvaranje saobraćaja.
Vens i vojni zvaničnici u bazi
Džej Di Vens, republikanac i bivši marinac koji je služio u Iraku, posetio je bazu u severnom delu San Dijegazajedno sa ministrom rata Pitom Hegsetom, kako bi proslavili jubilej Korpusa marinaca i ispratili demonstraciju vežbi amfibijskih vozila, napada i iskrcavanja na plaži.
Jedan oficir je opisao kako je čuo zvuk udara o njegov motocikl, dok je drugi svedok video komad gelera od 5 cm kako udara u haubu patrolnog vozila. Geleri su pronađeni i na putu pored motocikla.
Zatvaranje autoputa
Policija je zatvorila 27 km autoputa u periodima pre i tokom vežbi u subotu ujutru, što je izazvalo ozbiljne zastoje u saobraćaju. Vežba je otkazana posle eksplozije, a područje je očišćeno od gelera.
Guverner Nusom kritikovao je vežbu, nazivajući je "apsurdnom pokaznom snagom" i "potpuno nepotrebnom".
- Predsednik stavlja svoj ego iznad odgovornosti, ignorišući javnu bezbednost. Gađanje granatama preko prometnog autoputa nije samo pogrešno, to je opasno. Korišćenje naše vojske da se zastraše ljudi s kojima se ne slažete nije snaga, to je nepromišljenost i nepoštovanje funkcije koju obavljate.
Zvaničnici Korpusa marinaca rekli su da vežba nije predstavljala opasnost, a da zatvaranje autoputa nije bilo neophodno jer je dejstvovanje artiljerije na bazi rutinskih aktivnosti.
Političke reakcije
- Gevin Njusom je obmanuo javnost o riziku po bezbednost. Ako želi da se protivi vežbama koje osiguravaju da naše Oružane snage budu najefikasnije u svetu, može to da radi - rekao je Vilijam Martin, portparol Džej Di Vensa.
- Volimo naše marince i dugujemo zahvalnost bazi kamp Pendleton, ali sledeći put potpredsednik i Bela kuća ne bi smeli da budu nepromišljeni kada su u pitanju životi ljudi, radi svojih projekata kojim žele da prikazuju svoju moć - rekao je Njusom.
(Kurir.rs/The Guardian/Preneo: V.M.)