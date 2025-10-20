Slušaj vest

Si je, kako prenosi kineska novinska agencija Sinhua, u govoru na otvaranju Plenuma Centralnog komiteta KPK "objasnio nacrte predloga rukovodstva Partije" za sledeći petogodišnji plan nacionalnog ekonomskog i društvenog razvoja, za period od 2026. do 2030.

Plan bi trebalo da se fokusira na, kako prenosi Sinhua, "visokokvalitetni" razvoj i tehnološke inovacije, uz istovremeno osiguravanje zaštite nacionalne bezbednosti i pravednije i šire raspodele koristi od ekonomskog rasta.

"Na našem putu napred biće teškoća i prepreka, i možemo se susresti sa velikim iskušenjima. Moramo biti spremni da se suočimo sa nizom novih rizika i izazova", navodi se.

Plenum Centralnog komiteta KPK trajaće četiri dana i na njemu će se okupiti oko 200 članova partije sa pravom glasa i 170 zamenika članova Centralnog komiteta.

To telo će odobriti Nacrt petogodišnjeg plana, ali svi detalji verovatno neće biti objavljeni dok se formalno ne odobri na sledećem godišnjem sastanku zakonodavnog tela, koji se očekuje u martu.