Dodela srpskog državljanstva članovima porodice Alona Ohela, čoveka koji je preživeo teroristički napad u izraelskom kibucu Nir Oz, privukla je pažnju javnosti ne samo zbog njegovog porodičnog porekla iz Srbije, već i zbog snažne simbolike koju ovaj gest nosi.

U trenutku kada svet traga za načinima da pokaže solidarnost prema žrtvama nasilja, ovaj čin otvara prostor za pitanja o ulozi države, njenoj povezanosti sa dijasporom i ljudskoj dimenziji diplomatskih odluka.

Aleksandar Nikolić Foto: Kurir Televizija

Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu govorio je o ovoj temi i o osobinama hrabrog Alona Ohela:

- Dragi Alon se uspešno prirema za hiruršku intervenciju. Baš je onako hrabar kako su ga opisivali njegovi najbliži dok je bio u zatočeništvu. Dodeljenja su državljanstva članovima porodice po majčinoj liniji. Govorimo o novosadskom poreklu. Alonov deda je Novosađanin i samo mesec dana pred aprilski rat i Holokaust uspeo je da emigrira u tadašnji britanski mandat nad Palestinom - kaže Nikolić i dodaje:

- Treba da napomenemo da je i drugi Alonov pradeda strašno propatio u tom periodu. Govorimo o čoveku koji je preživeo Aušvic i izašao težak samo 30 kilograma. To je nešto što svedoči nadljudskoj žilavosti i genima koje ima naš Alon. Odluka naše vlade i podrška naše zemlje je veoma bitna. Prvenstveno počev od reakcije predsednika Vučića.

