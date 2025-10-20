Slušaj vest

Jutros nešto pre 7 sati došlo je do pucnjave u Sloveniji. U mestu Pivka u Kolodvorskoj ulici policija je zatekla dve mrtve osobe, muškarca i ženu.

U toku je uviđaj, a više informacija javnosti će biti saopšteno naknadno, saopštili su iz Policijske uprave Koper, preneo je portal 24UR.

Prema informacijama Kanala A, muškarac i žena najverovatnije nisu bili u srodstvu. Muškarac je najpre pucao u ženu, a zatim u sebe. Motiv za sada nije poznat.

(Kurir.rs/24sedam.rs/Preneo: V.M.)

Ne propustiteCrna GoraSLOVENAČKA POLICIJA UDAVILA ARMINA ĐUTOVIĆA (37) Skandal u Ljubljani, isplivali šok detalji, porodica traži pravdu "Niko nas nije obavestio, ćutali su" (FOTO)
Armin Đutović
Planeta"ŽELIMO DA SE ČUJE PRAVA ISTINA" Preživeli hrvatski planinari odlučili da progovore o TRAGEDIJI u Sloveniji! (FOTO)
558430930_1211668170989204_3447418093217094846_n.jpg
HrvatskaPOTRESNA ISPOVEST ROĐAKA POGINULIH HRVATSKIH PLANINARA: "Nisu ništa loše učinili" (FOTO)
o_37638247_1280.jpg
HrvatskaOVO SU BRAĆA KOJA SU NASTRADALA U LAVINI Andriji i još dvojici mladića nije bilo spasa: Objavljene dramatične slike potrage (FOTO)
o_37638247_1280.jpg