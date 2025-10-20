Slušaj vest

Jutros nešto pre 7 sati došlo je do pucnjave u Sloveniji. U mestu Pivka u Kolodvorskoj ulici policija je zatekla dve mrtve osobe, muškarca i ženu.

U toku je uviđaj, a više informacija javnosti će biti saopšteno naknadno, saopštili su iz Policijske uprave Koper, preneo je portal 24UR.