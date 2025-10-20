U mestu Pivka u Kolodvorskoj ulici policija je zatekla tela. Muškarac je najpre upucao ženu, pa sebe.
PUCNJAVA U SLOVENIJI! Ubijeni muškarac i žena! Horor u mestu Pivka!
Jutros nešto pre 7 sati došlo je do pucnjave u Sloveniji. U mestu Pivka u Kolodvorskoj ulici policija je zatekla dve mrtve osobe, muškarca i ženu.
U toku je uviđaj, a više informacija javnosti će biti saopšteno naknadno, saopštili su iz Policijske uprave Koper, preneo je portal 24UR.
Prema informacijama Kanala A, muškarac i žena najverovatnije nisu bili u srodstvu. Muškarac je najpre pucao u ženu, a zatim u sebe. Motiv za sada nije poznat.
(Kurir.rs/24sedam.rs/Preneo: V.M.)
