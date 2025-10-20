Zelenski je na mreži Iks napisao tada da se sastao sa predstavnicima vojne kompanije Rejteon koja proizvodi sisteme Patriot .

"Razgovarali smo o proizvodnom kapacitetu Rejteona, potencijalnim putevima saradnje za jačanje ukrajinske vazduhoplonve odbrane i kapacitete dugog dometa, i izgleda za ukrajisnko-američku zajedničku proizvodnju. Rešenja postoje da se ojača zaštita života u Ukrajini u i radimo na svim nivoima da osiguramo njihovu realizaciju", napisao je Zelenski.