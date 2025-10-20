Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je danas da je Ukrajina "pokrenula razgovore sa odbrambenim kompanijama" za pripremu nabavke 25 američkih protivvazdušnih sistema Patriot.
HOĆE LI MOĆNI PATRIOTI STIĆI U UKRAJINU?! Oglasio se Zelenski! "Tih 25 sistema nam je potrebno"
"Tih 25 sistema nam je potrebno", rekao je Zelenski, tri dana nakon posete Vašingtonu.
Zelenski je na mreži Iks napisao tada da se sastao sa predstavnicima vojne kompanije Rejteon koja proizvodi sisteme Patriot.
"Razgovarali smo o proizvodnom kapacitetu Rejteona, potencijalnim putevima saradnje za jačanje ukrajinske vazduhoplonve odbrane i kapacitete dugog dometa, i izgleda za ukrajisnko-američku zajedničku proizvodnju. Rešenja postoje da se ojača zaštita života u Ukrajini u i radimo na svim nivoima da osiguramo njihovu realizaciju", napisao je Zelenski.
Kurir.rs/Beta
