"Tih 25 sistema nam je potrebno", rekao je Zelenski, tri dana nakon posete Vašingtonu.

Zelenski je na mreži Iks napisao tada da se sastao sa predstavnicima vojne kompanije Rejteon koja proizvodi sisteme Patriot.

"Razgovarali smo o proizvodnom kapacitetu Rejteona, potencijalnim putevima saradnje za jačanje ukrajinske vazduhoplonve odbrane i kapacitete dugog dometa, i izgleda za ukrajisnko-američku zajedničku proizvodnju. Rešenja postoje da se ojača zaštita života u Ukrajini u i radimo na svim nivoima da osiguramo njihovu realizaciju", napisao je Zelenski.

Kurir.rs/Beta

