Prelaz Kerem Šalom između Izraela i Pojasa Gaze ponovo je otvoren, izjavio je danas izraelski bezbednosni zvaničnik.
AMERIČKI IZASLANICI NA RAZGOVORIMA U IZRAELU: Prelaz Kerem Šalom ka Gazi ponovo otvoren
Prelaz je otvoren dan nakon izraelskih udara na Pojas Gaze.
Istovremeno su američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner stigli danas u Izrael, na razgovore sa izraelskim zvaničnicima o situaciji u Pojasu Gaze, saopštila je portparolka američke ambasade.
Izraelski zvaničnik je rekao da je Kerem Šalom ponovo otvoren "u potpunosti u skladu sa sporazumom" o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra.
U nedelju je Izrael saopštio da obustavlja ulazak humanitarne pomoći u Pojas Gaze, optužujući Hamas da krši primirje.
Palestinski islamistički pokret Hamas je odbacio ove optužbe.
Kurir.rs/Beta
