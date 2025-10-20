Slušaj vest

Prelaz je otvoren dan nakon izraelskih udara na Pojas Gaze.

Istovremeno su američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner stigli danas u Izrael, na razgovore sa izraelskim zvaničnicima o situaciji u Pojasu Gaze, saopštila je portparolka američke ambasade.

Izraelski zvaničnik je rekao da je Kerem Šalom ponovo otvoren "u potpunosti u skladu sa sporazumom" o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra.

U nedelju je Izrael saopštio da obustavlja ulazak humanitarne pomoći u Pojas Gaze, optužujući Hamas da krši primirje.

Palestinski islamistički pokret Hamas je odbacio ove optužbe.