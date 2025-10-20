Slušaj vest

Rusijaje pojačala napade na civilnu infrastrukturu Ukrajinetokom vikenda, ciljajući železničke pruge i energetske objekte u više regiona, uključujući Sumi, Černigov i Dnjepar.

U ruskim artiljerijskim napadima oštećena je železnička infrastruktura u pravcu Sumija, što je dovelo do kašnjenja nekoliko vozova.

Vozovi na linijama Užgorod-Harkov i Harkov-Lavov kasnili su više od sat vremena zbog zamene lokomotive. Promene postoje i na regionalnim linijama, a nekoliko prigradskih vozova stiže sa zakašnjenjem.

Oleksandr Pertsovski, predsednik upravnog odbora Ukrajinskih železnica, rekao je da Rusija namerno gađa železničku mrežu kako bi omela vezu sa teritorijama na liniji fronta, posebno u Sumskom i Černigovskom regionu.

Putnici se bezbedno evakuišu i prevoze autobusima do Sumija, Konotopa, Šostke i drugih okolnih gradova, daleko od pogođenih područja.

Napadi na elektroenergetske objekte

U nedelju veče, 19. oktobra, ruske snage pogodile su energetski objekat u Korjukovskom okrugu Černigovske oblasti, ostavljajući oko 55.000 korisnika bez struje.

Rano ujutru 20. oktobra, ruske trupe ponovo su napale energetsku infrastrukturu u Nižinju.

- Neprijatelj ne prestaje sa razornim napadima na naš energetski sistem. Još jedan objekat u Nižinjskom okrugu je pogođen, što je ostavilo 2.700 korisnika bez struje - saopštio je Chernihivoblenergo

Kompanija je dodala da je šteta velika, a elektroinženjeri rade neprekidno kako bi što pre vratili struju potrošačima.

Napadi dronovima u Dnjepru

U Dnjepropetrovskoj oblasti, ranije u ponedeljak, ruski dronovi izazvali su požare u petospratnoj stambenoj zgradi i obližnjim prodavnicama.

- Neprijatelj je pogodio dronovima zajednice Meživska i Pokrovska u Sinelnikovskom okrugu. Požar je izbio u petospratnoj zgradi, prodavnice su zapaljene, a kulturni centar oštećen - napisao je na Telegramu Vladislav Hajvanenko, vršilac dužnosti šefa Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije.

Novi napadi i pričinjena šteta