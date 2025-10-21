Slušaj vest

"Taj sastanak dva predsednika bi bio koristan, ali da budem jasan, prisustvo Vladimira Putina na teritoriji Evropske unije ima smisla samo ako omogućava trenutno i bezuslovno primirje", rekao je Baro nakon dolaska na sastanak ministara spoljnih poslova EU u Luksemburgu.

Prethodni sastanak Trampa i Putina na Aljasci nije dao rezultate.

Ministarska spoljnih poslova EU Kaja Kalas je ocenila da je ishod budućeg sastanka Trampa i Putina neizvestan.

"Pitanje je da li će to dati neki rezultat. Rusija pregovara samo kad je pod pritiskom, pa se nadamo da će ga predsednik Tramp napraviti", rekla je Kalas.

