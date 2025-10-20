Slušaj vest

Rodrigo Paz, centristički senator koji do sada nije bio toliko poznat javnosti, pobedio je na predsedničkim izborima u Boliviji u nedelju, prema preliminarnim rezultatima. On je uspeo da mobiliše birače nezadovoljne ekonomskom krizom i 20-godišnjom vlašću "Pokreta ka socijalizmu" (MAS).

- Trend je nepovratan - izjavio je Oskar Hasenteufel, predsednik izborne komisije, komentarišući Pazovu prednost nad bivšim desničarskim predsednikom Horheom Kvirogom, poznatijim kao "Tuto".

Paz je osvojio 54% glasova, dok je Kviroga dobio 45%.

Slavlje na ulicama u La Pazu

Paz se pojavio na bini u nedelju uveče sa suprugom Marijom Helenom Urkvidi i četvoro odrasle dece. Opšte slavlje je zabeleženo u sali hotela u glavnom gradu La Pazu, dok su prisutni skandirali njegovo ime i podizali telefone.

- Danas Bolivija može biti sigurna da će ovo biti vlada koja donosi rešenja. Bolivija udiše vetrove promene i obnove kako bi krenula napred - rekao je Paz svojim pristalicama.

Neposredno nakon objave rezultata, Kviroga je priznao poraz.

- Pozvao sam Rodriga Paza i čestitao mu - rekao je u obraćanju, izazivajući zvižduke i povike o prevari iz publike.

- Odbijanje priznavanja rezultata ostavilo bi zemlju u vakuumu - dodao je, pozivajući na smirenost.

- Samo bismo pogoršali probleme ljudi pogođenih krizom. Sada je potrebna zrela odluka - istakao je Kviroga.

Podrška radničkoj klasi i seljacima

Paz i njegov popularni potpredsednički kandidat, bivši policijski kapetan Edman Lara, dobili su podršku radničke klase i seoskih birača, razočaranih neumerenim trošenjem MAS-a, ali opreznih prema radikalnom odustajanju Kviroge od socijalnih politika.

Kviroga je u kampanji zagovarao saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), organizacijom koja je decenijama izazivala političko nezadovoljstvo u Boliviji, što je udaljilo umerenije birače.

Ambiciozni planovi Rodriga Paza

Pazova pobeda otvara neizvesan put ovoj južnoameričkoj zemlji od 12 miliona stanovnika, jer on planira velike promene prvi put od izbora Eva Moralesa 2005. godine, osnivača MAS-a i prvog predsednika Bolivije koji je dolazio iz redova autohtonog starosedelačkog naroda..

Iako njegova Hrišćansko-demokratska partija ima mali broj poslanika u Kongresu, Paz će morati da pravi kompromise kako bi realizovao ambiciozne reforme.

Njegovi planovi uključuju - ukidanje fiksnog kursa valute, postepeno ukidanje velikodušnih subvencija za gorivo, smanjenje javnih investicija, menjanje ekonomskog modela MAS-a koji je dominirao dve decenije.

Međutim, Paz planira da zadrži socijalne beneficije koje je uspostavio MAS i primeni postepene reforme tržišta, u nadi da će izbeći oštru recesiju ili nagli skok inflacije, koji bi u narodu izazvao revolt kao što se već dešavalo u Boliviji.