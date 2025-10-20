Slušaj vest

Mađarska namerava da blokira planove Evropske unije o vojnoj pomoći Ukrajini i uvođenju zabrane za nabavku energenata iz Rusije, poručio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je ovakvo upozorenje uputio uoči današnjeg sastanka Saveta za spoljne poslove i Saveta za energetiku na sastanku Saveta Evrope u Luksemburgu.

U objavi na društvenim mrežama, mađarski ministar je naglasio kompleksnost predstojećih pregovora.

"Ovo će biti težak dan: Odbori za spoljne poslove i energetiku će se simultano sastati u Luksemburgu. Moramo da branimo interese Mađarske na oba mesta - u spoljnim poslovaima žele da dodatno potpale vojnu atmosferu, dok u odboru za energetiku žele da podrivaju našu energetsku snabdevenost", naveo je Sijarto.

Sijarto je naglasio da Budimpešta neće dozoliti ni jedno, ni drugo.