SIJARTO ZAPRETIO: Mađarska će blokirati planove EU o vojnoj pomoći Ukrajini i zabranu nabavke energenata iz Rusije!
Mađarska namerava da blokira planove Evropske unije o vojnoj pomoći Ukrajini i uvođenju zabrane za nabavku energenata iz Rusije, poručio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
Sijarto je ovakvo upozorenje uputio uoči današnjeg sastanka Saveta za spoljne poslove i Saveta za energetiku na sastanku Saveta Evrope u Luksemburgu.
U objavi na društvenim mrežama, mađarski ministar je naglasio kompleksnost predstojećih pregovora.
"Ovo će biti težak dan: Odbori za spoljne poslove i energetiku će se simultano sastati u Luksemburgu. Moramo da branimo interese Mađarske na oba mesta - u spoljnim poslovaima žele da dodatno potpale vojnu atmosferu, dok u odboru za energetiku žele da podrivaju našu energetsku snabdevenost", naveo je Sijarto.
Sijarto je naglasio da Budimpešta neće dozoliti ni jedno, ni drugo.
Na tim sastancima u Luksemburgu, ministri EU planiraju da razgovaraju o novim vojnim isporukama Ukrajini, dodatnim sankcijama protiv Rusije, kao i o planu Evropske komisije da se do 2028. potpuno odustane od ruske nafte i gasa.
(Kurir.rs/Facebook/P.V.)