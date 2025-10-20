Slušaj vest

Pregovaračka pozicija Rusije u vezi sa zaustavljanjem vojske na trenutnim borbenim položajima se ne menja, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući pisanja američkih medija da je predsednik SAD Donald Tramp navodno predložio da se sukob zaustavi na linijama gde se trenutno nalaze snage, a da se o detaljima dogovara kasnije.

Drugim rečima, Peskov je odbacio ideju poteklu iz SAD da se sukob između Rusije i Ukrajine zaustavi tamo gde se trenutno nalaze vojne snage, odnosno, da obe strane zamrznu stanje na terenu, bez pomeranja fronta.

Portparol Kremlja je podsetio da se pozicija Rusije nije menjala, i da Rusija ne pristaje jednostavno na takvo "zamrzavanje" sukoba.

tenk.jpg
Foto: Printscreen YouTube

"To je novinski članak, to su medijske spekulacije. Generalno, bilo je mnogo različitih izjava na tu temu. Ta tema je više puta pokretana sa različitim nijansama tokom rusko-američkih kontakata, i ruska strana je svaki put davala odgovor. Taj odgovor je dobro poznat, i doslednost pozicije Ruske Federacije se ne menja", rekao je Peskov.

Ranije su i Kremlj i Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštili da bi zaustavljanje na trenutnim linijama bilo u suprotnosti sa ruskim ustavom.

ukrajiinska vojska.jpg
Foto: Ministarstvo Odbrane Ukrajine

Takođe, Moskva prati izjave američke strane o mogućem prenošenju raketa "tomahavk" Ukrajini i vode kontakte na ekspertkom nivou kako bi razmenili stavove sa Vašingtonom.

"Ne može biti nekih zvaničnih obaveštenja po tom pitanju. Mi slušamo izjave o tome i prema njima se orijentišemo", rekao je on.

Dodao je da postoje i kontakti na radnom, ekspertkom nivou, gde postoji mogućnost "razmene stavova".

Peskov se osvrnuo na ovu temu nakon što su ga novinari pitali da li je Rusija od SAD dobila potvrdu da Vašington zasad neće isporučivati Kijevu rakete "tomahavk".

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

Ne propustitePlanetaHOĆE LI MOĆNI PATRIOTI STIĆI U UKRAJINU?! Oglasio se Zelenski! "Tih 25 sistema nam je potrebno"
zelenski-patriot.jpg
Planeta"PRIHVATI PUTINOVE USLOVE ILI ĆE VAS RUSIJA UNIŠTITI": Tramp šokirao Zelenskog predlozima za kraj rata
Vladimir Putin Donald Tramp Volodimir Zelenski mapa Aljaske
PlanetaZELENSKI: Ukrajina sprema nove vojne akcije na frontu, odlučno ćemo odgovoriti na svaki ruski napad
x AP .jpg
Planeta"MISLIM DA SMO ZAVRŠILI" Šta znamo nakon NAGLO okončanog sastanka Trampa i Zelenskog?! "Imao sam veoma dobar razgovor sa PUTINOM"
tramp2.jpg