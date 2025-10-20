Slušaj vest

Pregovaračka pozicija Rusije u vezi sa zaustavljanjem vojske na trenutnim borbenim položajima se ne menja, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući pisanja američkih medija da je predsednik SAD Donald Tramp navodno predložio da se sukob zaustavi na linijama gde se trenutno nalaze snage, a da se o detaljima dogovara kasnije.

Drugim rečima, Peskov je odbacio ideju poteklu iz SAD da se sukob između Rusije i Ukrajine zaustavi tamo gde se trenutno nalaze vojne snage, odnosno, da obe strane zamrznu stanje na terenu, bez pomeranja fronta.

Portparol Kremlja je podsetio da se pozicija Rusije nije menjala, i da Rusija ne pristaje jednostavno na takvo "zamrzavanje" sukoba.

"To je novinski članak, to su medijske spekulacije. Generalno, bilo je mnogo različitih izjava na tu temu. Ta tema je više puta pokretana sa različitim nijansama tokom rusko-američkih kontakata, i ruska strana je svaki put davala odgovor. Taj odgovor je dobro poznat, i doslednost pozicije Ruske Federacije se ne menja", rekao je Peskov.

Ranije su i Kremlj i Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštili da bi zaustavljanje na trenutnim linijama bilo u suprotnosti sa ruskim ustavom.

Takođe, Moskva prati izjave američke strane o mogućem prenošenju raketa "tomahavk" Ukrajini i vode kontakte na ekspertkom nivou kako bi razmenili stavove sa Vašingtonom.

"Ne može biti nekih zvaničnih obaveštenja po tom pitanju. Mi slušamo izjave o tome i prema njima se orijentišemo", rekao je on.

Dodao je da postoje i kontakti na radnom, ekspertkom nivou, gde postoji mogućnost "razmene stavova".