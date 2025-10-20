Slušaj vest

Egipat i Katar već duže igraju ulogu posrednika u pregovorima Izraela i Hamasa, oko završetka rata u Gazi.

On je naveo da se očekuje da će u središtu sastanka Hamasa i posrednika u Kairu posebno biti jučerašnje "desetine izraelskih vazdušnih napada" na Pojas Gaze.

Izvor Frans presa navodi da će delegacija i nekoliko lidera Hamasa održati sastanke sa egipatskim zvaničnicima o očekivanom međupalestinskom dijalogu, čiji pokrovitelj će biti Egipat.

Egipat je već bio domaćin nekoliko sastanaka palestinskih političkih pokreta, uključujući dve glavne palestinske političke grupe, Hamas i frakciju Fataha, kojoj pripada palestinski predsednik Mahmud Abas.

Ta dva pokreta su već decenijama u sporu.

"Dijalog treba da ujedini palestinsko političko telo i da raspravi glavna pitanja, uključujući budućnost Pojasa Gaze i formiranje komiteta nezavisnih stručnjaka koji će upravljati teritorijom", naveo je izvor Frans presa.

Taj plan u skladu je sa predlogom američkog predsednika Donalda Trampa o uspostavljanju tranzicione tehnokratske vlasti pod nadzorom komiteta na čijem čelu bi bio sam Tramp.

Hamas se već izjasnio da ne želi da upravlja Pojasom Gaze.

Nekoliko palestinskih političkih lidera proteklih meseci već je razmatralo formiranje grupe koja bi upravljala Gazom, a da nije povezana sa palestinskom administracijom.

Drugi izvor Frans presa rekao je da su "kontakti i napori medijatora sinoć omogućili da se usposatavi mir i reaktivira primirje u Gazi", i dodao da će "medijatori nastaviti da prate i nadziru kršenja od strane Izraela".