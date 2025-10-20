Slušaj vest

Australijski avion pod nazivom "Posejdon" je juče kontrolisao prostor iznad Južnog kineskog mora kada mu se približio kineski avion koji je lansirao baklje, odnosno signalne rakete u njegovoj neposrednoj blizini, čime je ugrožena posada, saopštilo je australijsko Ministarstvo odbrane.

Kanbera je zbog nove eskalacije uputila diplomatski protest Kini, prenosi tamošnji javni servis ABC.

"Nakon što smo veoma pažljivo razmotrili incident, smatramo ga i opasnim i neprofesionalnim", rekao je novinarima ministar odbrane Australije Ričard Marls.

On je dodao da je Australija pokrenula pitanje incidenta sa kineskim diplomatama u Kanberi i Pekingu, kao i da će ta zemlja nastaviti da sprovodi vojne vežbe u regionu.

"Nastavićemo da upravljamo našim odbrambenim snagama na način koji potvrđuje poredak zasnovan na pravilima u Južnom kineskom moru, u međunarodnim vodama i u međunarodnom vazdušnom prostoru", rekao je Marls.

Jučerašnji incident je najnoviji u nizu sukoba Kine i Australije u Južnom kineskom moru, koje postaje sve napetiji pomorski i vazdušni prostor u Aziji.

Kina polaže pravo na veliki deo ostrva i grebena u Južnom kineskom moru, uprkos međunarodnoj presudi iz 2016. godine da nema pravni osnov za to.