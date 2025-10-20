Slušaj vest

Da li će susret američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina doneti stvarni preokret i označiti kraj rata u Ukrajini? Oni će se sastati u Budimpešti, tačan datum nije preciziran.

U međuvremenu Tramp je rekao Zelenskom da prihvati ruske uslove za okončanje rata "ili će se u suprotnom suočiti sa uništenjem". Šta Tramp traži od Putina, a šta Putin od Trampa? I da li je Moskva spremna na kompromise?

Na ova pitanja, odgovore su dali gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, a oni su bili Srbobran Radić, pukovnik Specijalnih jedinica u penziji, Aleksandar Gajović, novinar i publicista i Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu.ž

Upotreba Tomahavka

Radić je komentarisao upozorenje Trampa da će se Ukrajina suočiti sa uništenjem, pa je izneo šta bi to moglo da znači u praksi.

- U vojničkom smislu, to znači masovni udar i na one objekte koji su do sada pošteđeni, u slučaju da se isporuče Tomahavci. Ali se opet postavlja ozbiljno pitanje. AGM je varijanta koju koristi vazduhoplovstvo, a BGM je varijanta koju koristi mornarica i kopnene snage, što se tiče recimo SAD. Prema tome, nema baš toliko tih Tomahavaka da bi oni mogli da isporuče. Njihovo aktivno dejstvo na samim ciljevima nije baš tako kako se precizira i kako se pokazuje. Dakle, oni su nas na području Kosova i Metohije gađali masovno. Ja sam tamo boravio na žubu kod Đakovice. Bio je to jedan karakterističan period za mene i jedno sećanje koje nikad neću zaboraviti. Tu smo zasednom i zaprečnom vatrom, pre svega PVO sistema kratkog dometa, pragama, unakrsnom i zaprečnom i zasednom vatrom čekali upravo te projektile. Oni konfiguraciju zemljišta prate, možete recimo i dimnom zavesom da zbunite njegovu prednju glavu - započeo je Radić, pa nastavio:

- To je dužina negde između 5 do 7 metara, prečnika oko 65 santimetara i ubojnog sredstva koje se nalaze u prednjem delu gde je i glava i na vrhu te glave su kamere koje prate. Dakle, Tomahavci, sada se naravno oni razvijaju u nekoliko varijanti, i do 300, 400 pa i do 2200. Ali da bi Ukrajina mogla da koristi te projektile i da gađa dubinske ciljeve na teritoriji Ruske Federacije, moraju upravo da imaju ono što se zove lanseri, moraju da imaju aviaciju. B-92 nemaju, B-52 nemaju, to su strateški avioni iz kojih se upravo lansiraju ovi projektili. Nemaju ratne avione, niti brodove sa kojih ovo mogu da lansiraju, ne mogu bukvalno. Međutim, ako bi se umešala Amerika, to bi značilo da Amerikanci angažuju njihove formacijske strukture i onda su pogazili dogovor iz Aljaske.

Gajović je odgonetnuo da li Ukrajina gubi na političkom frontu:

- Tramp i Putin, ono što su se dogovorili ima specifičnu težinu. Neću da kažem da je Zelenski nebitan ili kolateralna šteta, ali on ne može mnogo da očekuje. Ukrajina je gotovo poražena, razorena je, izgubili su mnogo sredstava, finansija i još mnogo toga što je vezano za to, ali i ono najvažnije, izgubili su određene teritorije. Uslov svih uslova je da Donjeck i Lugansi pripadnu Rusiji, to je za Putina ključno i mislim da će isterati to jer se previše pita. Sledeći susret Putina i Trampa je vrlo začajan za ceo svet.

Obradović je pričao o situaciji na bojnom polju:

- Činjenica je da Putinu ponestaje opcija, mi ne govorimo o prvim nedeljama rata, već traje tri i po godine i jasno je da Rusija nije napredovala više od jedan odsto. Situacija na terenu je bitno promeljena. Jasno je kao dan da Rusija nije sila kakvom se smatralo, Tramp je rekao da je to tigar od papira, a definitivno je upravu. Pogledajte koliko milijardi ide u Ukrajinu, Amerika je otključala nabavku oružja NATO za potrebe Ukrajine. Dobiće Tomahavke kada se ispune tehnički uslovi, kao što je bilo sa F-16.

Kurir.rs

