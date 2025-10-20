OZBILJNA PRETNJA NJUJORKU, MANILI, DŽAKARTI, ŠANGAJU Potvrđeno najveće ubrzanje porasta nivoa mora u prethodnih 4,000 godina!
Globalni prosečni nivo mora beleži najveći rast u prethodnih 4,000 godina, navodi se časopisu "Nature", a naučnici upozoravaju da klimatske promene i ljudske aktivnosti uzrokuju rekordno ubrzanje.
Istraživanje pokazuje da se od 1900. godine nivo mora povećava u proseku za 1,5 milimetara godišnje, što je brže nego bilo kada u poslednjih nekoliko milenijuma.
Dva glavna uzroka za brz porast su termalna ekspanzija i topljenje glečera i ledenih pokrivača, pošto, zagrevanjem planete, okeani upijaju toplotu i šire se, dok topljenje glečera, naročito na Grenlandu i polarnim oblastima, dodaje dodatnu količinu vode u okeane.
Kina se suočava sa dvostrukom pretnjom jer su njeni najveći i najvažniji gradovi (poput Šangaja) i podložni porastu mora i sami tonu usled spuštanja tla.
Naučnici sa univerziteta Rutgers u Nju Džerziju koristili su podatke iz geoloških zapisa, uključujući drevske koralne grebene i mangrove - prirodne arhive nivoa mora - kako bi rekonstruisali promene nivoa mora u poslednjih 12.000 godina..
Porast nivoa mora više nije spora, postepena promena – sada se ubrzava i zahteva hitnu akciju na globalnom i lokalnom nivou kako bi se sprečile katastrofe poput poplava u velikim priobalnim gradovima.
Istraživači upozoravaju da će delte reka, koje su uglavnom ravne, plodne oblasti blizu mora, biti najteže pogođene porastom nivoa mora, zbog čega je ugrožena poljoprivreda, transport i razvoj gradova i industrije.
Štaviše, i mali porasti nivoa mora od svega nekoliko centimetara drastično povećavaju rizik od poplava u tim oblastima, kaže rekao je kineski istraživač Jučeng Lin.
Osim Kine, u riziku su Njujork, Džakarta i Manila, jer su izgrađeni u priobalnim nizijama.
Naučnici ukazuju da, ukoliko se smanje emisije gasova staklene bašte (ugljen diokskid, metan), može se, prevashodno, usporiti globalno zagrevanje, smanjiti topljenje leda i termalna ekspanziju okeana, dok bi se ograničio porast nivoa mora na maksimalno 50 centimetara do kraja veka.
(Kurir.rs/Euronews/P.V.)