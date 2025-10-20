JOŠ NIJE KASNO, ALI...

JOŠ NIJE KASNO, ALI...

Slušaj vest

Globalni prosečni nivo mora beleži najveći rast u prethodnih 4,000 godina, navodi se časopisu "Nature", a naučnici upozoravaju da klimatske promene i ljudske aktivnosti uzrokuju rekordno ubrzanje.

Istraživanje pokazuje da se od 1900. godine nivo mora povećava u proseku za 1,5 milimetara godišnje, što je brže nego bilo kada u poslednjih nekoliko milenijuma.

Dva glavna uzroka za brz porast su termalna ekspanzija i topljenje glečera i ledenih pokrivača, pošto, zagrevanjem planete, okeani upijaju toplotu i šire se, dok topljenje glečera, naročito na Grenlandu i polarnim oblastima, dodaje dodatnu količinu vode u okeane.

Foto: EPA/Ariel Molina

Kina se suočava sa dvostrukom pretnjom jer su njeni najveći i najvažniji gradovi (poput Šangaja) i podložni porastu mora i sami tonu usled spuštanja tla.

Naučnici sa univerziteta Rutgers u Nju Džerziju koristili su podatke iz geoloških zapisa, uključujući drevske koralne grebene i mangrove - prirodne arhive nivoa mora - kako bi rekonstruisali promene nivoa mora u poslednjih 12.000 godina..

Porast nivoa mora više nije spora, postepena promena – sada se ubrzava i zahteva hitnu akciju na globalnom i lokalnom nivou kako bi se sprečile katastrofe poput poplava u velikim priobalnim gradovima.

Cunami izazvan snažnim zemljotresom magnitude 8,8 stepeni Rihterove skale poplavio je dalekoistočni deo ruske poluostrva Kamčatka, u Severo-Kurilsku, Sahalinska oblast, Rusija, 30. jula 2025. godine Foto: FOTOKITA/Shutterstock

Istraživači upozoravaju da će delte reka, koje su uglavnom ravne, plodne oblasti blizu mora, biti najteže pogođene porastom nivoa mora, zbog čega je ugrožena poljoprivreda, transport i razvoj gradova i industrije.

Štaviše, i mali porasti nivoa mora od svega nekoliko centimetara drastično povećavaju rizik od poplava u tim oblastima, kaže rekao je kineski istraživač Jučeng Lin.

Osim Kine, u riziku su Njujork, Džakarta i Manila, jer su izgrađeni u priobalnim nizijama.