Tehnologija dronova i forenzička nauka o zemljištu pomogle su novinarima Rojtersa da potvrde svedočenja o tome kako su za vreme vladavine sirijskog lideraBašara al-Asada između 2019. i 2021. godine premeštana tela iz masovne grobnice na tajnu lokaciju, kako bi prikrili godine zločina, piše Rojters.

Svaki deo tla ima svoj "potpis" i "tajnu"

"Potpis“ predstavlja jedinstvenu kombinaciju geoloških i organskih uticaja koji stvaraju specifičnu boju zemljišta. "Tajna" se odnosi na ono što se krije ispod površine, piše Rojters.

Pad Asada

U saradnji sa timom forenzičkih geologa, Rojters je koristio komparativne metode analize tla kako bi dodatno potvrdio ključni nalaz - da je Asadov režim prebacio hiljade tela iz masovne grobnice u predgrađu Damaska, Kutajfa, na skriveno mesto u pustinju Dumair, tvrdi Rojters.

Analiza se oslanja na hiljade fotografija snimljenih dronom, koje su spojene u dve kompozitne slike visoke rezolucije.

Operacija "Pomeri zemlju" - prikrivanje dokaza

Premeštanje tela i postojanje nove masovne grobnice u pustinji Dumair prvi put je otkrio Rojters prošle nedelje. Broj sahranjenih tamo ostaje nepoznat.

Forenzičarka Lorna Doson iz Centra za forenzičku nauku o zemljištu (Institut Džejms Haton, Škotska) izjavila je da bi uzorci tla sa oba mesta mogli naučno da potvrde da su tela zaista premeštena.

- Ova analiza je samo jedan deo dokaza. Mora biti povezana sa svedočenjima, dokumentima i obaveštajnim podacima. Nikada nije dovoljno imati samo jedan dokaz - rekla je Doson.

Svedoci operacije

Novinari su najpre otkrili lokaciju grobnice u Dumairu posle razgovora sa više od deset ljudi direktno uključenih u operaciju, među njima su bili vozači, vojnici, mehaničari i radnici koji su godinama prevozili tela između Kutajfe i Dumaira.

Rojters je takođe pregledao dokumenta potpisana ili overena od strane sirijskih oficira uključenih u operaciju i analizirao više od 500 satelitskih snimaka, čime su utvrđene razmere lokacije i tempo premeštanja grobnica.

Operacija, nazvana "Pomeri zemlju" (Operation Move Earth), odvijala se od februara 2019. do 2021. godine i bila je osmišljena tako da sakrije zločine počinjene tokom Asadove vladavine.

Nauka u službi istrage

Prvi od najmanje 34 rovova u Dumairu pojavio se na satelitskim snimcima početkom februara 2019. godine, neposredno pre nego što je započeto premeštanje tela iz Kutajfe.

Satelitski snimci su pokazivali promene boje tla oko rovova, ali njihova rezolucija nije bila dovoljna za detaljnu analizu. Tu su na scenu stupili naučnici, piše Rojters.

Benjamin Rok, forenzički geolog specijalizovan za upotrebu dronova u pronalaženju neobeleženih grobnica, izradio je plan leta za Rojters iznad dve lokacije navodnih masovnih grobnica.

Uputio je veštog operatera drona da leti u gustoj mrežastoj šemi na visini od 60 metara, pri čemu su se fotografije automatski snimale svake dve sekunde.