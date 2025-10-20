Slušaj vest

Predsednik vlade Španije Pedro Sančez rekao je danas da je Evropski parlament još pre šest godina glasao za ukidanje pomeranja sata, i pozvao Evropsku uniju da konačno sprovede tu odluku.

Prema originalnom planu iz 2018. godine, tadašnji predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker rekao je da bi:"pomeranje sata moralo da prestane najkasnije do oktobra 2019."

Evropski parlament je kasnije odložio to i predložio 2021. godinu kao novi rok za ukidanje sezonskih promena vremena, ali taj plan nije sproveden jer je postojalo neslaganje među državama članicama - Portugal i Grčka su bili protiv.

pedro.jpg
Foto: EPA Olivier Matthys

Takođe, nije bilo dogovora oko toga koje vreme treba da ostane: letnje ili zimsko.

Inicijativa je zaglavljena i odložena na neodređeno.

Španije će iskoristiti ovonedeljno zasedanje Saveta Evrope u Luksemburgu kako bi se konačno razrešilo to pitanje.

"Evropa mora da sluša svoje građane i deluje brzo. Želimo moderniju EU koja razmišlja o svakodnevnom životu ljudi. Vreme je da uskladimo Evropu sa ljudima, a ne sa satom", poručila je španska vlada u saopštenju.

(Kurir.rs/Politico/P.V.)

Ne propustiteDruštvoOvaj dan će trajati 25 sati, a mrak će pasti u 16.35: Sitno brojimo do promene koja se mnogima neće svideti
Pomeranje-sata
DruštvoOvog oktobra sat pomeramo kao što smo pre 11 godina - najranije zimsko računanje vremena! Mnoge zemlje ga ukidaju, a da li smo i mi na tom putu?
Zimsko računanje vremena
DruštvoKAKO POMERANJE SATA UTIČE NA LJUDSKI ORGANIZAM I KOGA NAJVIŠE POGAĐA? Dr Obradović otkrila detalje: To je uveo Bendžamin Frenklin da bi smanjio potrošnju sveća
sat.jpg
Društvo"RODILI SE BLIZANCI, STARIJI JE ROĐEN U 2:55 A MLAĐI U 2:05!" Kakva zbrka! Evo šta je napravilo pometnju, ljudi u neverici!
bebe-blizanci.jpg