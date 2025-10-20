JOŠ SAMO DA SE ODREDI DA LI ĆE BITI LETNJE ILI ZIMSKO RAČUNANJE

Kako prelazak na zimsko računanje vremena utiče na zdravlje

Predsednik vlade Španije Pedro Sančez rekao je danas da je Evropski parlament još pre šest godina glasao za ukidanje pomeranja sata, i pozvao Evropsku uniju da konačno sprovede tu odluku.

Prema originalnom planu iz 2018. godine, tadašnji predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker rekao je da bi:"pomeranje sata moralo da prestane najkasnije do oktobra 2019."

Evropski parlament je kasnije odložio to i predložio 2021. godinu kao novi rok za ukidanje sezonskih promena vremena, ali taj plan nije sproveden jer je postojalo neslaganje među državama članicama - Portugal i Grčka su bili protiv.

Takođe, nije bilo dogovora oko toga koje vreme treba da ostane: letnje ili zimsko.

Inicijativa je zaglavljena i odložena na neodređeno.

Španije će iskoristiti ovonedeljno zasedanje Saveta Evrope u Luksemburgu kako bi se konačno razrešilo to pitanje.