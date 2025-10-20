ODZVONILO ČASOVNIKU? Pomeranje kazaljki na satu do 2026. godine, posle toga bi trebalo da ostane jedinstveno vreme
Predsednik vlade Španije Pedro Sančez rekao je danas da je Evropski parlament još pre šest godina glasao za ukidanje pomeranja sata, i pozvao Evropsku uniju da konačno sprovede tu odluku.
Prema originalnom planu iz 2018. godine, tadašnji predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker rekao je da bi:"pomeranje sata moralo da prestane najkasnije do oktobra 2019."
Evropski parlament je kasnije odložio to i predložio 2021. godinu kao novi rok za ukidanje sezonskih promena vremena, ali taj plan nije sproveden jer je postojalo neslaganje među državama članicama - Portugal i Grčka su bili protiv.
Takođe, nije bilo dogovora oko toga koje vreme treba da ostane: letnje ili zimsko.
Inicijativa je zaglavljena i odložena na neodređeno.
Španije će iskoristiti ovonedeljno zasedanje Saveta Evrope u Luksemburgu kako bi se konačno razrešilo to pitanje.
"Evropa mora da sluša svoje građane i deluje brzo. Želimo moderniju EU koja razmišlja o svakodnevnom životu ljudi. Vreme je da uskladimo Evropu sa ljudima, a ne sa satom", poručila je španska vlada u saopštenju.
(Kurir.rs/Politico/P.V.)