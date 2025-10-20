Slušaj vest

Evropska unija razmatra mogućnost da nove zemlje mogu da postanu članice evropskog bloka, ali bez punog prava glasa na početku članstva, preneo je Politiko.

Cilj ovog predloga je da se olakša prijem zemalja poput Ukrajine u EU, kao i da se istovremeno ublaže protivljenja lidera poput premijera Mađarske Viktora Orbana.

Nove članice bi se formalno pridružile EU, i imale bi pristup određenim institucijama, fondovima i politikama, ali ne bi odmah imale pravo da glasaju o svim EU zakonima i odlukama.

Ovo se posebno odnosi na odluke koje zahtevaju jednoglasnost, gde samo jedna zemlja može vetom da blokira ceo paket ili ceo zakon.

Punopravno članstvo bi se steklo naknadno, kada Brisel izvrši unutrašnju reformu, što bi smanjilo moć pojedinačnih zemalja da blokiraju odluke.

Proširenje Evropske unije je već godinama u zastoju, jer pojedine članice blokiraju ulazak novih zemalja (Ukrajina, Moldavija, Zapadni Balkan) iz sopstvenih razloga, kao što su strah od ekonomske konkurencije, politička neslaganja, bezbednosni rizici...

Zemlje koje podržavaju proširenje žele da pronađu kompromis tako što predlažu ulazak sada, ali uz ograničenje, dok Brisel ne sprovede reforme.

U pitanju su nordijske i baltičke države, kao i centralnoevropske države, koje podržavaju proširenje, ali i stav Evropske komisije, koja takođe želi još zemalja članica.

EU želi da proširenje, sa 27 na 30 članica, postane strateški prioritet, posebno zbog, kako navodi Politico, "ruske pretnje i Putinove politike širenja uticaja".

Taj proces i dalje izaziva podele unutar EU, jer neke zemlje ne žele da nove članice odmah dobiju sva prava, a posebno ne pravo veta, koje omogućava svakoj državi da blokira odluke cele Unije.

Predsednik Odbora za evropska pitanja Bundestaga Anton Hofrajter rekao je da naredne članice treba da ostanu od prava veta, dok se ne sprovedu ključne institucionalne reforme u EU.

Nove članice (na primer, Ukrajina, Moldavija, Crna Gora...) bi postale deo EU, ali ne bi imale pravo da blokiraju odluke sve dok EU ne reformiše način donošenja odluka, posebno tako što bi uvela "kvalifikovanu većinu" umesto jednoglasnog odlučivanja (gde svaka država može da stavi veto), dodaje briselski portal.