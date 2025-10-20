Slušaj vest

Šta to, uglavnom tehnološki milijarderi znaju što mi ne znamo i kopaju skloništa ispod zemlje i razna utočišta od apokalipse. Od početka rata u Ukrajini nebrojeno puta je spomenut nuklearni sukob, ali ta pretnja ne mora da bude jedina, to mogu da budu i klimatske promene ili neke druge katastrofe globalnih razmera.

Zašto milijarderi grade bunkere i kako na to gledamo mi, obični građani, u emisiji "Puls Srbije" pričali su Vesna Jugović, novinarka i Goran Marjanović, diplomirani inženjer i fizičar.

ZAŠTO MILIJARDERI KOPAJU BUNKERE: Da li znaju nešto što mi ne znamo? Izvor: Kurir televizija

Jugović je komentarisala vest da milijarderi masovno kopaju bunkere:

- Oni su odavno počeli da prave bunkere, to nije nova vest, a Zukemberg i Bil Gejts su bili prvi. Odradili su neverovatnu količinu kuća ispod zemlje u želji da bude spreman. Oni znaju nešto što mi ne znamo. Postoje ti "pripremljeni" za razne katastrofe. Oni su dobro informisani, a mi nismo, pa sami zaključite da li je njihov strah opravdan. Pogodne zemlje za bunkere su naveli, a među njima su Novi Zeland, Australija generalno, u Evropi je tu Island, Kanada, Aljaska, kao i Čile.

Marjanović je pričao o stvarima koje mogu da uzrokuju ovaj strah:

- Struktura apsolutne stvarnosti je dosta kompleksnija i složenija. Roboti su nas prevazišli, svetski rekorder u broju kjubita tog kvantnog kompjutera jeste američka kompanija. U budućnosti će biti nagli razvoj, ali će doći do zasićenja, kvantni kompjuteri će stići kao i sva tehnologija do određenog nivoa koji je limitiran fizičkim parametrima njegove strukture. Ono što ima čovek, a to je duša i kreativnost, računar to nikada neće steći.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

MILIJARDERI STREPE U FRANCUSKOJ: