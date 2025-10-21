Slušaj vest

Snimak raskošnog venčanja ćerke jednog od najviših savetnika iranskog vrhovnog vođe razbesneo je javnost, razotkrivajući duboki jaz između strogih islamskih pravila nametnutih običnim građanima i luksuznog, zapadnjačkog stila života koji u tajnosti uživa vladajuća elita.

Dok se moralna policija vraća na ulice kako bi sprovodila stroge zakone o hidžabu, a milioni Iranaca tonu u siromaštvo, snimak venčanice bez naramenica i skupocene proslave postao je bolan simbol licemerja koje prožima Islamsku Republiku.

Snimak, koji se proširio društvenom mrežom X sredinom oktobra, prikazuje Alija Šamhanija, člana Saveta za svrsishodnost i bivšeg sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, kako svoju ćerku Fateme uvodi u raskošnu salu luksuznog teheranskog hotela Espinas Palace.

Mlada nosi skupocenu belu venčanicu s otvorenim dekolteom, bez hidžaba, dok otac, ključna figura režima, ponosno predaje mladoženji uz muziku i aplauz gostiju.

Ceremonija, navodno održana u aprilu 2024. godine, izazvala je zgražavanje zbog svoje ekstravagancije. Iranski mediji procenili su da su troškovi samo za najam sale i osnovne usluge iznosili oko 14 milijardi rijala, što je ekvivalent desetinama hiljada evra.

U zemlji u kojoj inflacija prelazi 40 procenata, gde se srednja klasa urušila, a stotine hiljada ljudi pati od neuhranjenosti, takav prikaz bogatstva deluje kao provokacija.

– Moralna policija, nezaposlenost i siromaštvo pripadaju iranskom narodu, dok raskošne ceremonije finansirane novcem nacije pripadaju Islamskoj Republici – napisao je jedan korisnik na mreži X, sažimajući opšte raspoloženje.

Skandal je tim veći jer dolazi od čoveka koji je godinama bio jedan od glavnih sprovodilaca represivnih politika režima. Kao sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost od 2013. do 2023. godine, Šamkhani je nadgledao brutalno gušenje protesta „Žena, život, sloboda“ koji su izbili nakon smrti Mahse Amini 2022. godine. Mlada Kurdkinja umrla je u pritvoru moralne policije upravo zbog navodnog kršenja strogih pravila oblačenja — istih onih pravila koja su na venčanju njegove ćerke očigledno bila zanemarena.

Mnogi Iranci prisetili su se skandala „Layette-Gate“ iz 2022. godine, kada su supruga i ćerka predsednika parlamenta Mohamada Bagera Galibafa viđene kako se iz Turske vraćaju s luksuznom opremom za bebe, dok je on javno zagovarao domaću proizvodnju.

– Ovaj video je Islamska Republika u malom. Vladari nameću hidžab i siromaštvo narodu, dok za vlastitu decu organizuju luksuzna venčanja bez hidžaba – napisao je jedan korisnik. Vreme curenja snimka poklopilo se s vestima o povratku patrola moralne policije na iranske ulice.

Ultra-tvrdokorni političar Ali Akbar Raefipur javno je upitao:

– Kako možemo tražiti od naroda da bude strpljiv zbog ekonomskih sankcija, dok bivši sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost organizuje venčanje svoje ćerke u jednom od najluksuznijih hotela u zemlji?

– Oni sprovode 'islamske vrednosti' mecima, pendrecima i zatvorima nad svima osim nad sobom. Ovo nije licemerje, ovo je sistem – rekla je iranska aktivistkinja za prava žena Masih Alinejad, koja živi u egzilu.

Pokušaji odbrane samo su dolili ulje na vatru. Ezatolah Zargami, bivši šef državne radio-televizije, branio je Šamhanija tvrdeći da je ceremonija bila „samo za žene“ i da su one bez vela bile bliske rođake. Za curenje snimka optužio je Izrael, nazivajući to „novom metodom atentata“ putem narušavanja privatnosti.

Međutim, javnost je takva objašnjenja odbacila kao providan pokušaj skretanja pažnje s suštine — duboko ukorenjenog licemerja režima.