Najmanje šest pilota je prijavilo da su videli dron u blizini aerodroma, zvanično poznatog kao Son Sant Žoan. Kao mera predostrožnosti, španska uprava za vazdušnu navigaciju Enaire obustavila je sva poletanja i sletanja dok se situacija procenjuje.

Vazdušni saobraćaj je na kraju ponovo uspostavljen, ali je zbog poremećaja osam letova preusmereno.

Snage bezbednosti su raspoređene da istraže. Nakon što su sprovele provere iz vazduha sopstvenim dronom, vlasti su potvrdile da nisu otkrivene nikakve pretnje.

Incident se dogodio jednog od najprometnijih dana za putovanja na aerodromu, koji je imao 892 zakazana dolaska i odlaska.

U odvojenom, ali podjednako zabrinjavajućem događaju, neidentifikovani dronovi su primećeni kako lete iznad vojne baze Murmelon-le-Gran u francuskom departmanu Marn u noći 22. septembra.

Objekat, koji se prostire na preko 10.000 hektara, jedan je od najvećih vojnih poligona za obuku u zemlji. Viđenja su prvi objavili francuski mediji RFI i Frans 3, pozivajući se na informacije novinske agencije AFP.

Incident je zvanično potvrdila 25. septembra vojna delegacija departmana u Marni. Prema rečima zvaničnika, dronovi koji su u pitanju bili su male veličine i nisu bili vojnog porekla. Vlasti su opisale događaj kao „poseban“ i naglasile da u ovoj fazi nema dokaza koji ukazuju na umešanost bilo koje strane vlade.