AMERIKANCI I RUSI OČI U OČI Poznat datum sastanka Rubija i Lavrova, ali ne i lokacija - posle toga slede Putin i Tramp
Američki državni sekretar Marko Rubio trebalo bi da se sastane sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u četvrtak, 23. oktobra.
"Na sastanku u petak, američki zvaničnici su rekli da Rubio planira da se sastane sa Lavrovom sledećeg četvrtka", navodi se u tekstu Evropske pravde, koja prenosi pisanje Rojtersa.
Stejt department još nije odgovorio na zahtev za komentar.
Istovremeno, mesto sastanka između Lavrova i Rubija još nije određeno, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.
"Apsolutno nema takvog razgovora. Sve se ovo razmatra", rekao je Rjabkov.
Rjabkov je takođe rekao da bi rat Ruske Federacije protiv Ukrajine, bilateralni odnosi i ekonomska agenda mogli biti teme predstojećeg sastanka šefova ministarstava spoljnih poslova Ruske Federacije i SAD.
Predsednik SAD Donald Tramp je prvi put posle skoro dva meseca razgovarao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom prošlog četvrtka, nakon čega je objavio da planiraju sastanak u Budimpešti, što će biti prvi Putinov dolazak glavni grad države članice EU otkako je počeo rat u februaru 2022. godine.
(Kurir.rs/EvropskaPravda/P.V.)