Američki državni sekretar Marko Rubio trebalo bi da se sastane sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u četvrtak, 23. oktobra.

"Na sastanku u petak, američki zvaničnici su rekli da Rubio planira da se sastane sa Lavrovom sledećeg četvrtka", navodi se u tekstu Evropske pravde, koja prenosi pisanje Rojtersa.

Stejt department još nije odgovorio na zahtev za komentar.

Istovremeno, mesto sastanka između Lavrova i Rubija još nije određeno, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

Foto: EPA/Miguel Gutierrez

"Apsolutno nema takvog razgovora. Sve se ovo razmatra", rekao je Rjabkov.

Rjabkov je takođe rekao da bi rat Ruske Federacije protiv Ukrajine, bilateralni odnosi i ekonomska agenda mogli biti teme predstojećeg sastanka šefova ministarstava spoljnih poslova Ruske Federacije i SAD.