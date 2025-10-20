Slušaj vest

Dok u Ukrajini besni rat sa Rusijom, u Kijevu se našao zanimljiv oglas - prodaje se najskuplji stan u toj zemlji za devet miliona dolara.

U oglasu se navodi da je ovo najprestižniji i najskuplji penthaus u zemlji.

Stan se nalazi u samom srcu Kijeva, blizu ulice Hreščatik i kancelarije predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Penthaus u Kijevu Foto: Printcreen/X/NEXTA

Penthaus zauzima ceo 14. sprat, ukupne površine 544 kvadratna metra — uključujući kuhinju od 45 kvadratnih metara.

Prodaje se nedovršen, ali jedna od glavnih prednosti je privatna terasa sa panoramskim pogledom na pola Kijeva.

(Kurir.rs/Nexta/P.V.)

Ne propustiteHrvatskaOVAKO IZGLEDA NAJSKUPLJI STAN U HRVATSKOJ! Biznismen PRODAJE CARSTVO u Zagrebu! Pogledajte penthaus od čak 8 miliona evra (FOTO)
profimedia0616391691830x0.jpg
PlanetaOD CENE KVADRATA ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI Penthaus u Majamiju najskuplja nekretnina za kriptovalutu
profimedia0596344629.jpg
Planeta(FOTO,VIDEO) OVO JE 8 NAJSKUPLJIH STVARI DONALDA TRAMPA: Kola, letelice, zgrade... i svuda zlato!
trampov-avion.jpg
PlanetaVATILIKS: Kardinal krao od dece da sagradi penthaus!
katolicki-svestenici.jpg