Dok u Ukrajini besni rat sa Rusijom, u Kijevu se našao zanimljiv oglas - prodaje se najskuplji stan u toj zemlji za devet miliona dolara.

U oglasu se navodi da je ovo najprestižniji i najskuplji penthaus u zemlji.

Stan se nalazi u samom srcu Kijeva, blizu ulice Hreščatik i kancelarije predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Penthaus zauzima ceo 14. sprat, ukupne površine 544 kvadratna metra — uključujući kuhinju od 45 kvadratnih metara.