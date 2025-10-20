Penthaus se nalazi blizu kancelarije predsednika Volodimira Zelenskog
NEOBIČAN OGLAS USRED RATA
POGLEDAJTE NAJSKUPLJI STAN U UKRAJINI Košta devet miliona dolara, smatra se najprestižnijim u Kijevu (FOTO)
Slušaj vest
Dok u Ukrajini besni rat sa Rusijom, u Kijevu se našao zanimljiv oglas - prodaje se najskuplji stan u toj zemlji za devet miliona dolara.
U oglasu se navodi da je ovo najprestižniji i najskuplji penthaus u zemlji.
Stan se nalazi u samom srcu Kijeva, blizu ulice Hreščatik i kancelarije predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.
Penthaus u Kijevu Foto: Printcreen/X/NEXTA
Vidi galeriju
Penthaus zauzima ceo 14. sprat, ukupne površine 544 kvadratna metra — uključujući kuhinju od 45 kvadratnih metara.
Prodaje se nedovršen, ali jedna od glavnih prednosti je privatna terasa sa panoramskim pogledom na pola Kijeva.
(Kurir.rs/Nexta/P.V.)
Reaguj
2