Slušaj vest

Priznao je da je pokušao da kidnapuje 17-godišnju devojku u Svindonu, u incidentu koji je policija opisala kao "zastrašujući" za žrtvu.

Abdulmaval Ibrahim Adam iz engleskog grada Svindona, prišao je tinejdžerki na ulici oko 21:30 časova 6. marta ove godine, dok se vraćala kući s posla.

Kako je 27-godišnjak počeo da je prati, devojka je pokušala da zaustavi prolazna vozila.

Kada je prešla ulicu na semaforu, Adam ju je zgrabio i odvukao nazad preko puta, saopštila je policija Viltšira.

Putnici iz autobusa koji je stao na semaforu pritekli su u pomoć, nakon čega je Adam pobegao.

Policija je navela da je pobegao i pokušao da razgovara sa drugom ženom i da je prati, ali je ona uspela da pobegne.

Adam je zatim pratio svedokinju pokušaja otmice tinejdžerke, pre nego što su građani ponovo intervenisali.

Majka žrtve kontaktirala je policiju iste večeri.

Adam je kasnije uhapšen i optužen za pokušaj otmice.

Prema navodima policije, odbijao je saradnju tokom istrage i sudskog postupka, ali je na kraju priznao krivicu pred Kraljevskim sudom u Svindonu.

Detektivka Ana Mekormak izjavila je:

Abdulmaval Ibrahim Adam Foto: Wiltshire Police

"Ovo je bio zastrašujući incident za žrtvu i svesni smo koliko će ovo imati dugotrajan uticaj na nju. Želim da joj odam priznanje za snagu koju je pokazala tokom celog procesa. Takođe želim da zahvalim građanima koji su joj pomogli u tom trenutku - njihova reakcija je možda sprečila da incident bude mnogo gori."