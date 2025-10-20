IZRAEL SAMO JUČE BACIO 153 TONA BOMBI NA GAZU Netanjahu objasnio zašto je do toga došlo: Prekid vatre nije licenca Hamasu da nas napada
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da su izraelske snage bacile 153 tona bombi na Gazu jer je Hamas prekršio dogovor o prekidu vatre.
"U nedelju smo videli očigledno kršenje sporazuma o prekidu vatre. Nažalost, dva izraelska vojnika su stradala tokom prekida vatre. Hamas je odmah osetio našu moć - napali smo ih sa 153 tona bombi", rekao je Netanjahu.
On je dodao da je izraelska vojska (IDF) napala desetine meta širom Pojasa Gaze, i da je eliminisala "mnogo terorista, uključujući i neke komandante".
"Od početka sam stavio do znanja da prekid vatre nije licenca Hamasu da nas napada. Složili smo se sa Donaldom Trampom, predsednikom SAD, da Hamasova vojska i vlast moraju biti uništeni", poručio je Netanjahu.
(Kurir.rs/Ynetnews/P.V.)