Pripadnici američke Agencija za imigraciju i carinsku kontrolu (ICE) upali su silom u stan porodice u predgrađu Portlanda u američkoj saveznoj državi Oregon i razbili vrata spavaće sobe.

U trenutku upada, u sobi se nalazila majka koja je držala tromesečnu bebu, ali su agenti vikali "policija, ne mičite se, ruke gore", dok su uperili oružje ka ženi i detetu.

Na video snimku se može čuti beba koja plače, kada su agenti počeli da viču, preneo je list Independent.

Dva muška člana porodice su privedena.

U jednom trenutku, jedan od agenata vuče muškarca za kosu dok ga izbacuje iz sobe.

Prema zvaničnom objašnjenju Ministarstva za unutrašnju bezbednost SAD (DHS), operacija je imala za cilj hapšenje “prethodno deportovanog nasilnog kriminalca ilegalnog porekla iz Meksika” koji je navodno pobegao u zgradu gde je došlo do upada agenata ICE.

Ministarstvo dodaje da tokom upada niko nije fizički povređen.